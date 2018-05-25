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30 Atak helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

TSK'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen Atak helikopteri, sahadaki başarısına ihracatı da ekledi - AK Parti'nin seçim beyannamesinde, Pakistan ile 30 Atak helikopterine ilişkin satış sözleşmesinin imzalandığı belirtildi

GÖKSEL YILDIRIM - Milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri bu kez ihracat yolculuğuna çıkıyor. Pakistan ile yürütülen görüşmeler sonucu 30 adet Atak helikopterinin satışına yönelik sözleşme imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ve üretilen Atak helikopteri, sahadaki başarısına ihracatı da ekledi.

TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterine 2015 yılından bu yana 35 Atak helikopteri teslim edildi ve bu helikopterler aktif şekilde terörle mücadele operasyonlarında kullanılıyor.

Savunma sanayisindeki milli ve özgün üretim modelinin en dikkat çeken ürünleri arasında yer alan Atak helikopteri, ortaya koyduğu üstün performansla ihracat kapısını da araladı. Pakistan ile Atak helikopterine yönelik bir süredir devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Görüşmelerde gelinen nokta, AK Parti'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili bölümünde ortaya konuldu.

Beyannamede, çok yakın zamanda Pakistan ile 30 adet Atak helikopteri satış sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Böylece Pakistan ile Türkiye arasında savunma alanında uzun süredir var olan iş birliği ve ikili ilişkiler yeni bir boyut kazandı.

Pakistan'da bir dizi teste tabi tutulan ve bunlardan başarıyla çıkan Atak helikopteri, 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü kutlamalarına katılmıştı. Programda Atak helikopterleri de gösteri uçuşu yapmıştı.

Üstün yetenekleriyle harekat sahasında kendisini ispat eden Atak'ın ihracı için Pakistan'ın yanı sıra çeşitli ülkelerle görüşmeler yürütülüyor. Atak, bu arayışların bir parçası olarak katıldığı çeşitli uluslararası etkinliklerde yeteneklerini sergiledi.

- Çok yönlü üstün harekat kabiliyeti

Atak helikopteri, yüksek performans ve manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silueti, yüksek seviyede darbeye mukavemet ve balistik tolerans gibi özelliklere sahip bulunuyor. Bu özellikler helikoptere çeşitli muharebelerde çok yönlü üstün harekat kabiliyeti kazandırıyor.

Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 milimetre top ile donatılan Atak, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS Antitank Füzesi, 16 adet Cirit Lazer Güdümlü Füze, 8 adet Stinger Hava-Hava Füzesi ile en modern elektronik harp ve elektro-optik sistemleri de bünyesinde barındırıyor.

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Pakistan T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri TAİ

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