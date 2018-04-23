30 bin Selçuklu torun ecdadla buluşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede eğitim gören 10. sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı günü birlik uçakla Çanakkale turunda 30 bin rakamına yaklaştı.

Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya’nın en büyük kültür projesi “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonunda 3. etap sürüyor. Selçuklu Belediyesi, Türkiye’ye örnek projesi ile ilçede okuyan tüm 10. sınıf öğrencileri uçak ile Çanakkale’ye götürülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 27 bin 652 Selçuklu Torunu Ecdada Dua için Tarihi Yarımadaya gitti. 3. etabın da tamamlanmasıyla birlikte projeden faydalanan kişi sayısında 30 bine ulaşılmış olacak. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başarı ile sürdürülen projenin 33. gününde Özel Bil Temel Lisesi, Özel Sistem Temel Lisesi ve Özel Elmas Lisesi ve misafirlerden oluşan kafile ile birlikte ecdadımız başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimize dua etmek için Çanakkale’ye gitti.

Selçuklu torunları Çanakkale ruhunu yerinde yaşıyor

Bundan 103 yıl önce ecdadın düşmana karşı verdiği destansı mücadeleye yerinde tanıklık etmek için sabahın erken saatlerinde büyük bir heyecanla Selçuklu Belediyesi hizmet binasında toplanan öğrenciler Konya Havaalanına götürülerek oradan Çanakkale’ye direk uçuş gerçekleştirdiler. Çanakkale’de tur otobüsleri ve rehberler eşliğinde karşılanan Selçuklu torunları daha sonra feribot ile Gelibolu Yarımadası’na geçti. Selçuklu Belediyesi tarafından feribotta simit ve çay ikramı yapılan öğrenciler aynı gün hava yolu, deniz yolu ve kara yolu kullanarak farklı bir hava teneffüs ettiler. Selçuklu Belediyesi Çanakkale ruhunu yerinde yaşayan gençler için her türlü organizasyonu en ince ayrıntısına kadar yürütürken gençlere gezi boyunca farklı bir atmosfer yaşattı. Şanlı kahramanlık mücadelelerinin yaşandığı savaş cephelerini tek tek gezerek ecdadın kahramanlıklarına yerinde şahitlik eden Selçuklu Torunları kahraman ecdada dua ettiler. Gelibolu Yarımadasında Kilitbahir Namazgah Tabyası’nda sürpriz bir tiyatro gösterisi ile karşılanan kafile daha sonra yarımada etrafında yer alan ve tarihin en kanlı savaşının yaşandığı 57. Alay Şehitliği, Anzak Koyu, Şehitler Abidesi gibi tarihi alanlarda ziyaretlerini gerçekleştirirken gezi boyunca tarihi alanın her noktasında alan rehberleri tarafından bilgilendirildi.