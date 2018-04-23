30 bin Selçuklu torun ecdadla buluşuyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçede eğitim gören 10. sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı günü birlik uçakla Çanakkale turunda 30 bin rakamına yaklaştı.
Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya’nın en büyük kültür projesi “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonunda 3. etap sürüyor. Selçuklu Belediyesi, Türkiye’ye örnek projesi ile ilçede okuyan tüm 10. sınıf öğrencileri uçak ile Çanakkale’ye götürülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 27 bin 652 Selçuklu Torunu Ecdada Dua için Tarihi Yarımadaya gitti. 3. etabın da tamamlanmasıyla birlikte projeden faydalanan kişi sayısında 30 bine ulaşılmış olacak. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başarı ile sürdürülen projenin 33. gününde Özel Bil Temel Lisesi, Özel Sistem Temel Lisesi ve Özel Elmas Lisesi ve misafirlerden oluşan kafile ile birlikte ecdadımız başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimize dua etmek için Çanakkale’ye gitti.
Selçuklu torunları Çanakkale ruhunu yerinde yaşıyor
Bundan 103 yıl önce ecdadın düşmana karşı verdiği destansı mücadeleye yerinde tanıklık etmek için sabahın erken saatlerinde büyük bir heyecanla Selçuklu Belediyesi hizmet binasında toplanan öğrenciler Konya Havaalanına götürülerek oradan Çanakkale’ye direk uçuş gerçekleştirdiler. Çanakkale’de tur otobüsleri ve rehberler eşliğinde karşılanan Selçuklu torunları daha sonra feribot ile Gelibolu Yarımadası’na geçti. Selçuklu Belediyesi tarafından feribotta simit ve çay ikramı yapılan öğrenciler aynı gün hava yolu, deniz yolu ve kara yolu kullanarak farklı bir hava teneffüs ettiler. Selçuklu Belediyesi Çanakkale ruhunu yerinde yaşayan gençler için her türlü organizasyonu en ince ayrıntısına kadar yürütürken gençlere gezi boyunca farklı bir atmosfer yaşattı. Şanlı kahramanlık mücadelelerinin yaşandığı savaş cephelerini tek tek gezerek ecdadın kahramanlıklarına yerinde şahitlik eden Selçuklu Torunları kahraman ecdada dua ettiler. Gelibolu Yarımadasında Kilitbahir Namazgah Tabyası’nda sürpriz bir tiyatro gösterisi ile karşılanan kafile daha sonra yarımada etrafında yer alan ve tarihin en kanlı savaşının yaşandığı 57. Alay Şehitliği, Anzak Koyu, Şehitler Abidesi gibi tarihi alanlarda ziyaretlerini gerçekleştirirken gezi boyunca tarihi alanın her noktasında alan rehberleri tarafından bilgilendirildi.
1915 sahra hastanesi büyük ilgi gördü
Selçuklu kafilesi öğle yemeğini tarihi Alçıtepe Köyünde yedikten sonra Selçuklu Belediyesince Çanakkale’ye kazandırılan 1915 Sahra Hastanesi ve Açık Hava Müzesini gezdiler. Savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde ağır yaralı olan binlerce askere şifa dağıtması ile bilinen 1915 Hastanesinde aslına uygun figürlerle anlatılan sergi öğrencilerden büyük ilgi gördü. Savaşın acı yüzü tüm gerçekliği ile ortaya koyan sergi alanında yine Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonu ile Sivaslı ve Konyalı lise son sınıf öğrencisi iki gencin okulu bırakıp cepheye gitmeleri ve yaşadıklarını anlatan tiyatro gösterisi ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı.
"Çanakkale ziyareti hayatınızda bir mihenk taşı olsun"
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kahraman ecdada dua için Çanakkale’ye giden öğrencileri gezi boyunca yalnız bırakmadı. Tur otobüslerini tek tek ziyaret eden Başkan Altay, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin proje ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi. Çanakkale ziyaretlerinin maksimum verimlilik alınarak tamamlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Altay, "Çanakkale’ye gelirken neler düşünüyorduk giderken neler düşünüyoruz. Bunu bir muhasebe etmenizi öneriyorum. Tabi tarih kitaplarında hepimiz okuyoruz ama gelip anlatılması ve yaşanması zihinlerde kalıcı olacaktır" dedi.
Ülkemize yönelik tehditlere karşı millet olarak mücadelemizin sürdüğünü ifade eden Başkan Altay, öğrencilere sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirme tavsiyesinde bulundu. Başkan Altay, "Aradan 103 yıl geçmiş ama hala mücadeleye devam ediyoruz. Eğer güçlü olmazsak mücadelenin nereye varacağını da hepimiz biliyoruz. Onun için hepimiz bulunduğumuz işleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Ben daha iyi belediye başkanı olmaya çalışacağım. Rehberimiz daha iyi bir rehber, hocalarımız daha iyi bir öğretmen ama en önemlisi sizler daha iyi birer öğrenci olmak zorundasınız.Kendinizi daha iyi yetiştirmek zorundasınız. Çünkü ülkemiz güçlendikçe rakiplerin gücü ve gelen sarsıntılar da artıyor. Onun için bu ülkeyi daha iyi bir geleceğe hazırlamak da size düşüyor. İnşallah burada elde ettiğiniz bilgi ve tecrübelerde bundan sonraki hayatınızda da sizin için bir mihenk taşı olur" dedi.
Selçuklu Belediyesi tarafından gezinin sonunda öğrencilere organizasyona yönelik memnuniyet anketi yapılırken geziden oluşan memnuniyet yüzde 100’e yakın bir orana ulaştı. Geziye katılan öğrencilere çekilen fotoğrafları günün anısına çerçeveli bir şekilde hediye edilirken, ziyaretini tamamlayan Selçuklu kafilesi yine aynı günün akşamında uçak ile Konya’ya döndü.
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