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30 farklı dil kolayca öğrenilebilinecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından veri tabanları üzerinden 30 farklı dilin öğrenimi için bir seminer gerçekleştirildi.Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte üniversite personeli ve öğrencilere “Rosetta Stone Online Dil Eğitimi Veritabanı Kullanıcı Eğitimi” ile “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları Eğitimi” verildi.

30 farklı dil kolayca öğrenilebilinecek

Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından veri tabanları üzerinden 30 farklı dilin öğrenimi için bir seminer gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte üniversite personeli ve öğrencilere “Rosetta Stone Online Dil Eğitimi Veritabanı Kullanıcı Eğitimi” ile “Literatür Tarama Teknikleri ve Pratik Araştırma İpuçları Eğitimi” verildi. Veri tabanları üzerinden 30 farklı dilin kolayca öğrenimi için bilgilerin verildiği seminerin ikinci bölümünde ise araştırmacılara hızla artan bilgi kaynaklarının içerisinden güvenilir akademik kaynaklara ulaşmanın yolları anlatıldı.
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Hüseyin Göl düzenlenen seminerin önemine değinerek “Geniş kapsamlı dil eğitimi paketi olan Rosetta Stone, başlangıç seviyesinden uzman seviyesine kadar herkes için 30’a yakın dili zahmetsizce öğrenme olanağı sunuyor. Rosetta Stone Online Dil Eğitim Aracı, etkileşimli yaklaşımı sayesinde dünyadaki milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir. Konuşma, yazma, okuma ve anlama yeteneklerini doğal bir şekilde öğreten Rosetta Stone ile ezber ve çeviri zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu sayede, Üniversitemizde yabancı dilini geliştirmek veya öğrenmek isteyen tüm akademik personelimiz ve dil eğitimi alan öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası başarıları artacaktır” ifadelerini kullandı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bilginin ve bilimin küreselleştiği bir dünyada insanlığın ortak mirası olan akademik birikimin farkına varmak ve bu farkındalıkla üretmek çok değerlidir” dedi.
Rektör Uzun, üniversite olarak ülkemizin geleceğine katkılar sunmaya gayret gösterdiklerinin de altını çizerek “Üniversitemiz bulunduğu topraklara gerçek anlamda katkı sunabilmek için akademik personeli ve öğrencileriyle çalışmaktadır. Bu doğrultuda bilimin erdemli bir güç olduğu bilinciyle çalışmalar yapmakta, niteliğini her geçen gün artırmaktadır. Bunun için Üniversitemiz, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının düzenlediği seminer gibi birçok çalışma yürütmekte, akademisyenlerini desteklemekte ve teşvik etmektedir” diye konuştu.
Kullanıcılar veri tabanlarına bilgisayarın dışında tablet ve akıllı telefonlarına ücretsiz olarak yükledikleri uygulama üzerinden de ulaşabiliyor.

30 farklı dil kolayca öğrenilebilinecek

30 farklı dil kolayca öğrenilebilinecek

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