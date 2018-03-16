30 İLDE HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA FETÖ OPERASYONU : 34 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' olarak adlandırılan evlerinde kalarak hakim ve savcı olmak için sınavlara hazırlandığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 30 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. 34 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hukuk fakültesini bitiren örgüt mensuplarından hakim ve savcı yetiştirmek için 'Çalışma evleri' oluşturduğunu tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde çalışma evleri olarak adlandırılan evlerde kalarak 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı sınavlarına giren kişileri belirleyerek hakim savcı adaylarının bilgilerine ulaştı.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 34 KİŞİ ARANIYOR

Ekipler aralarında Ankara, Adana, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Trabzon, İzmir, Kırklareli, Diyarbakır ve Erzurum'un da bulunduğu 30 ilde 76 adreste 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon başlattı. Polis yaptığı baskınlarda 34 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin yakalaması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.