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"30 Kuş" şiirini işaret dili ile okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:45 | Son Güncelleme

Samsun'da Kore ve Kıbrıs gazileriyle bir araya gelen üniversite öğrencileri, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için yazılan "30 Kuş" şiirini işaret dili ile okudu

Samsun'da üniversite öğrencileri 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için yazılan "30 Kuş" şiirini işaret dili ile okudu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda etkinlik düzenlendi.

KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri programda Kore ve Kıbrıs Gazileri ile akşam yemeği yedi, ardından konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini seslendirdi.

İki öğrenci de sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir için yazdığı "30 Kuş" şiirini işaret diliyle okudu. Bazı öğrenciler şiir sırasında gözyaşlarını tutamadı.

KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "İstiklal mücadelesinde 7 düvelle çarpışan kahraman ordumuz bugün Afrin'de yine kahramanca mücadele ediyor" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril ise İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılını kutladıklarını, vatan, millet sevgisi olan yeni nesiller yetişmesi için daha çok gayret edilmesi gerektiğini söyledi.

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