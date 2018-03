30 Mart Cuma mesajları - Sevdikleriniz için farklı ve yeni resimli Cuma mesajları 2018

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

İmkanların bittiği yerde iman vardir. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Alışmış dilimiz, fitne tadına, islâm zulmedermiş, güyâ kadına. Yalan söylüyoruz, Kur"ân adına; Yüce kelâmına, açmışız harbi Ne kadar da sabırlısın.. Yâ Rabbî…Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, Utancından, durdu kalem gitmiyor, Ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz.. bir kere isyâna tâbî; Kurtar bizi.. kurtar bizi.. Yâ Rabbi… AMİN.. AMİN. AMİN… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun ..

Çıkarsa kalbimde yara yarada dönüştürür bunu bir hayra.Sen sabretmesini bilirsen,yaradan düşürmez dara. Kaldır başını semaya aç ellerini mevlaya.Sen istemesini bilirsen mevlam cevap verir duaya. CUMA GÜNÜNÜZ MÜBAREK DUALARINIZ KABUL OLSUN.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi,dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumanız Mübarek Olsun

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun CUMANIZ MÜBAREK OLSUN!