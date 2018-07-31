HABER

30 milyon İstanbulkart "Türkiyekart" oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sudan'ın başkenti Hartum'a Adaptif Trafik Kontrol (ATAK) Sistemi kurulması için anlaşmaya vardı.

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sudan'ın başkenti Hartum'a Adaptif Trafik Kontrol (ATAK) Sistemi kurulması için anlaşmaya vardı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, iki ülke arasındaki anlaşmanın 1,1 milyon euro olduğunu açıkladı. İBB Başkanı, 2010'dan bu yana kullanılan 30 milyon İstanbulkart'ın artık tüm Türkiye'de kullanılmasının planlandığını söyledi. İBB'nin iştirak şirketi olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş, ilk yurt dışı anlaşmasını Sudan ile yaptı. ATAK'ın yanı sıra elektronik denetleme sistemi (EDS) ile "trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi"ni de kapsayan "Sudan Hartum Kenti Akıllı Ulaşım Sistemleri Pilot Projesi İmza Töreni"ne; İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khalid Mohamed Khair, İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük ve İSBAK temsilcileri katıldı. 30 MİLYON İSTANBULKART TÜRKİYE KART OLUYOR Akıllı şehircilik konusunda İBB'nin bazı çalışmalarından bahseden Uysal, "Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın cumhurbaşkanımız büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra İstanbulkart hâline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'Türkiyekart' hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk" dedi. Öte yandan 2010 yılından bu yana kullanımda olan İstanbulkart sayısının 30 milyondan fazla olduğu belirtiliyor. ATAK, EDS VE TRAFİK BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN 1,1 MİLYONLUK ANLAŞMA ATAK'ın yanı sıra elektronik denetleme sistemi (EDS), trafik bilgilendirme sistemi ve kontrol merkezi için de anlaşmaya varıldı. Uysal, "İmza altına alınacak bu anlaşma 1,1 milyon euro gibi bir rakam. Bu belki sembolik olarak yüksek bir rakam değil ama aslında rakamdan daha önemli yapılan işin önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. İSBAK adına ilk defa akıllı şehircilik konusunda yurt dışına açılmış bir iş yapıyorlar. Rakam küçük olmakla birlikte orada yaşayanlar adına önemli bir anlaşma" dedi. YER ALTINDA 30 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR 294 kilometrelik metro inşaatının sürdüğünü, yer altında 30 bine yakın kişinin çalıştığını kaydeden Uysal, "Önemli bir geçmişimiz var. 1900'lü yılların başında cumhuriyetimiz kurulduğu zaman bu süre hızlı bir şekilde başladıysa bile, asıl 1994 yılında sayın cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmasıyla bu süreç hızlandı. 1994'ten bu yana, yaklaşık 25 yıldır da çok iyi bir noktaya geldik" diye konuştu. ATAK NASIL ÇALIŞIYOR? İBB'nin iştirak şirketi İSBAK şehirdeki trafik yoğunluğunun azaltılarak akışın hızlanması amacıyla ATAK sistemini geliştirdi. Yaklaşık 1.5 yıldır denenen sistemde trafik ışıklarının 100 metre gerisinde, her bir şeridin ortasına yerleştirilen dedektörler, geçen araç sayısına ve yoğunluğa ilişkin veriler topluyor. Bu veriler anlık olarak İBB'nin Ulaşım Yönetim Merkezi'ne aktarılıyor. Trafik ışıklarının kırmızı ve yeşil olarak kaldığı süreler, bu verilere göre otomatik olarak belirleniyor ve sabit ışık süresi uygulamasından vazgeçiliyor. Böylece trafik sıkışıklığına sebep olan gereksiz beklemeler ortadan kaldırılıyor. ATAK, İSTANBUL'DA 80 KAVŞAKTA KULLANILIYOR Sistem; İstanbul'da Ayvansaray Kavşağı, Aksaray Küçük Langa Kavşağı, Edirnekapı Yol Bakım Kavşağı, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kavşağı, Ataköy 1. Kısım Kavşağı'nın da bulunduğu 80 kavşakta yer alıyor. Kısa zamanda bu sayının 200'e ulaşması, uzun vadede ise İstanbul'un bulunan 2 bin 250 kavşakta sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.

PARTNERNişantaşı’nda el eleNişantaşı’nda el ele
Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!
ABD'li rahip Brunson için yapılan itiraza retABD'li rahip Brunson için yapılan itiraza ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Önce çıplaktı sonra bikinili! İşte Sibel Can'ın yeni balkon pozu

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de anne şehit oldu, 11 aylık bebek ağır yaralandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'dan bedelli açıklaması: Erdoğan, bir kaç gün içinde onaylayacak

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı!

Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

Teff tohumlu çay zayıflatıyor mu? Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu haber size göre!

Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)

Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.