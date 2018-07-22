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30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:53 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen yarışı, erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç kazandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan ve Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışa, 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 419 yüzücü katıldı.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına katkıda bulunan yarışta sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startı vermesiyle Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde İstanbul Boğazı'na atladı. Ayaklarına bağlanan çipler sayesinde dereceleri belirlenen yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen etkinliği, erkekler genel klasmanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Türk yüzücü Erge Can Gezmiş 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle ikinci, ABD'den Alexander Kostich ise 47 dakika 41 saniyelik zamanı ile üçüncü oldu.

Kadınlar genel klasmanda ise Türk sporcu Hilal Zeynep Saraç, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti. İkinci sırayı, 50 dakika 40 saniyelik süresiyle Buse Topçu alırken, onu 10 saniye geriden takip eden ABD'li Amy Dantzler ise üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Uğur Erdener takdim etti.

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