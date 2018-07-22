30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda yapıldı.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayan ve Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışa, 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 419 yüzücü katıldı.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına katkıda bulunan yarışta sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startı vermesiyle Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde İstanbul Boğazı'na atladı. Ayaklarına bağlanan çipler sayesinde dereceleri belirlenen yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen etkinliği, erkekler genel klasmanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Türk yüzücü Erge Can Gezmiş 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle ikinci, ABD'den Alexander Kostich ise 47 dakika 41 saniyelik zamanı ile üçüncü oldu.