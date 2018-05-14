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30 ton bedava süt dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Ziraat Odası, süt tüketiminin arttırılmasına yönelik bilincin oluşturulması için 30 ton sütü bedava dağıttı.  İstanbul Ziraat Odası, sabah erken saatlerde Çatalca'nın köylerinden 30 ton süt topladı.

30 ton bedava süt dağıttılar

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Ziraat Odası, süt tüketiminin arttırılmasına yönelik bilincin oluşturulması için 30 ton sütü bedava dağıttı.

İstanbul Ziraat Odası, sabah erken saatlerde Çatalca'nın köylerinden 30 ton süt topladı. Toplanan sütler tankere doldurularak Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Tankerden sürahilere boşaltılan süt, bardaklarla vatandaşlara ve öğrencilere dağıtıldı.
Etkinliğe İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Yavuz Dizdar da katıldı. Çiğ sütün önemine değinen Dizdar, "Yeni nesilin sütle arasını bozdular. Sütün kendine özel bir tadı var . Bu süt aslında lezzetin kendisi. Bu koku peynirde de var, kaymakta da var. Yeni nesli öyle alıştırdılar ki tatsız, kokusuz yiyecekler yüzünden çocuklar gerçek sütü içemez oldular 'kokuyor' diye" şeklinde konuştu.

Meydana getirilen bir inek ve 5 koyun da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. İnekten sağılan süt Dizdar'a ikram edildi.

(FOTOĞRAF)

30 ton bedava süt dağıttılar30 ton bedava süt dağıttılar30 ton bedava süt dağıttılar30 ton bedava süt dağıttılar

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