30 ton kaçak et imha edildi

Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü koordinasyonunda insan sağlığı açısından tüketilmesi uygun olmayan 30 ton et imha edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada polis ve zabıta ekipleri eşliğinde Boztepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste denetim yapılmış, denetimlerde insan sağlığı açısından tüketilmesi uygun olmayan 30 ton etin, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla imha edildiği bildirildi. Açıklamada; "Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyonunda, Kocasinan Denetim Ekipleri tarafından polis ve zabıta ekipleri eşliğinde Boztepe mahallesinde bulunan bir adreste gerçekleştirilen denetimde bakanlığımızdan onay almadan faaliyet gösteren bir depoda; üzerinde tanımlama işareti bulunmayan, izlenebilirliği sağlanamayan, ambalajlanmış ve açık halde yaklaşık 30 ton sığır sakatatı (sığır iç organları, sığır iç yağları, derisi yüzülmüş ve yüzülmemiş sığır başı, kemiksiz sığır baş eti, sığır işkembesi, kemikli sığır kuyruk sokumu eti, sığır bağırsağı vb.) tespit edilmiştir. İnsan sağlığı açısından tüketilmesi uygun olmayan bu ürünler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ilgili hükümleri gereğince resmi veteriner hekimler gözetiminde, zabıta görevlileri eşliğinde Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek suretiyle imha edilerek piyasaya arz edilmesi engellenmiştir. Etiketsiz olarak uygun olmayan koşullarda ve bakanlığımızdan onay almadan üretilen piyasaya sürülen gıda ürünleri, halk sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için vatandaşlarımızın etiketsiz ürünlere talep göstermemeleri ve bu tarz ürünlerin görüldüğü yerde ’Alo Gıda 174’ hattı aracılığıyla İl müdürlüğümüze ihbarda bulunmaları halk sağlığı ve güvenilir gıda tüketimi için önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.