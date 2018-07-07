30 yıldır süren kazı çalışmaları Urartu tarihine ışık tutuyor

Tuşba Belediyesi tarafından tren raylarında kullanılan kalasların geri dönüşümüyle yapılan patika yolla ulaşımın sağlandığı kaleyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Işıklı, hayatının büyük bir kısmını Urartu tarihi ve kültürünü araştırmakla geçirdiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığındaki 37 kişilik ekip tarafından sürdürülen kazılarda Urartuların yönetim yapısı, mimarisi ve inançlarıyla ilgili önemli bulgulara rastlandı.

MESUT VAROL - Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim bir tepede kurulan Ayanis Kalesi, süslemeleri, mimari yapısı ve kalıntılarıyla Urartular dönemine ait önemli bilgiler sunuyor.

Işıklı, Urartu kaleleri içerisinde Ayanis Kalesi'nin çok önemli bir yere sahip olduğunu ve bugüne kadar çok iyi korunduğunu ifade etti.

Kazılarda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Tuşba Belediyesi ve birçok kurumdan destek aldıklarını belirten Işıklı, "Kaledeki zengin arkeolojik veriler, 30 yıldır süren kazılarla bilim dünyasına, Urartu arkeolojisine sunulmakta. Kale çok eşsiz manzaraya sahip bir yere kurulmuş. Karşıda Süphan Dağı ve Van Gölü yer almakta. Urartu Kralı II. Rusa kaleyi kurarken bu kriterleri göz önünde bulundurmuş." dedi.

- "Kazıları Haldi Tapınağı etrafında yoğunlaştırdık"

Işıklı, Urartu kalelerinin genelde geniş ovalara hükmeden yerler ve önemli yollar üzerinde olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Ayanis Kalesi diğer kalelerin aksine eşsiz bir manzaraya sahip. Bunun nedeni de karşıdaki Süphan Dağı'dır çünkü bu dönemde Süphan Dağı tanrılaştırılmıştır. Bu özel konum, hem dinsel açıdan hem de lojistik açıdan özel bir noktada olan Ayanis Kalesi'nin kale olarak ayakta kalmasını sağlayan önemli faktörlerdendir."