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300 kilo dinamitle yıkılmayan bina kendiliğinden çöktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Bursa’da dün 300 kilo dinamitle patlatılmasına rağmen yıkılmayan 13 katlı bina, bugün kendiliğinden çöktü.

Olay, Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SGK’ya ait boş arazide TRT'de belgesel için 13 katlı binaya hayati malzemeler yerleştirildi. 3 gün süren çalışmaların ardından binaya yaklaşık 300 kilo dinamit konuldu. Dün geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen ilk patlamada büyük bir gürültü duyulmasına rağmen bina yıkılmadı. İkinci denemeden de yine netice alınamayınca patlatma işi ileri bir tarihe ertelendi.

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300 KİLO DİNAMİTE BİR GÜN DAYANABİLDİ

Dün yıkılmayan binanın etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Kimsenin olmadığı bir anda bugün bina büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. Çökmenin ardından polis ve 112 ekipleri seferberlik ilan etti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde, içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Ayrıca bina yıkıldıktan sonra havadan da görüntülendi.

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Belgesel yapımcısı Serkan Bıçakçı, “Binamız bugün kendi kendine yıkılmadı. Dün patlayıcıların tümünü tek seferde ateşleyemedik. Dün 3 kata patlayıcı yerleştirmiştik. Hepsi sırasıyla patlayacaktı. Tek kablo üzerinden birbirine bağlıydı. İlk patlamanın ardından 1 saniye sonra gerçekleşecek patlama gerçekleşmedi. Böyle olunca ikinci dinamiti sonradan patlattık. Eğer hepsini tek seferde patlatsaydık dün böyle olacaktı. Bugün kendi kendine yıkıldı” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa panayır bina inşaat

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Yerli ve milli Mühendislerimiz....
valla iyi espiri yapmış bina :)
Türk mühendisliği adına utanç verici
matematik ve mekanik...yıkımcılar bilmiyor galiba
haniii çokkk sahlamdııııı nolduu kendilihinden öi çokktüü binaa :))))
binayı yıkan değilde yapan mütahite helal olsun.
Kılıçdaroğlu binanın yıkılmasından Erdoğanı sorumlu tuttu
Ne haberler ne haberler
bu denli sağlam bina yıkılırmı yahu :D
geceleyin kendi kafasına sıkmış ellaham..:)
iyi yine biz yıktık dememişler bizimkilerin beceremedigini bina yapabildi
ya gelenek üstün geldi bence
Çok gururlu binaymış canım "Siz Yıkamazsınız ancak ve ancak ben kendim yıkılırım" :))
bir bina bile yıkamadınız dünya bizi bu yüzden kıskanıyor
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