300 milyon liralık yatırım milyonları uçurdu

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır Havalimanı'nda 300 milyon liralık yatırımla 3 yıl önce hizmete sokulan yeni terminal binası, hava ulaşımına hız ve konfor getirirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de yurt dışına açılmasını sağladı.

Bölgede devlet eliyle ulaştırma alanında yapılan yatırımlar, turizm, ticaret ve sosyal yaşamı canlandırdı. Bu yatırımlardan biri de Diyarbakır Havalimanı yeni terminal binasının yapımı oldu.

Yeni terminal binasının 3 yıl önce hizmete girmesiyle, yılda ortalama 1,8 milyon yolcu ağırlayan Diyarbakır Havalimanı iç ve dış hatlarda yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine ulaştı.

95 bin metrekare kapalı alana sahip, 6 köprü ve bin 38 araçlık kapalı otopark, arıtma tesisi, güç ve ısı merkezinin yer aldığı modern havalimanında 2002 yılında 185 bin olan yolcu sayısı iç ve dış hatlarda 2017'de yüzde bin 14 artışla 2 milyon 64 bine yükseldi.

- Almanya'ya direkt uçuşlar başlayacak

Kentte, 21 Haziran'dan itibaren SunExpress tarafından haftada 3 gün Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine düzenlenecek uçak seferlerinin heyecanı yaşanıyor.