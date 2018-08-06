"300 mühendis için bir formül geliştirilmelidir"

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, "TMMOB, açtığı dava neticesinde işinden olma tehlikesi ile karşılaşan 300'e yakın genç mühendisin mağdur edilmemesi için bir formül geliştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünde bir kısım mühendisin "hizmet alımı" yoluyla istihdam edilmesine ilişkin Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) tarafından dava açıldığını belirterek, bundan vazgeçilmesini istedi.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına da "Çalışanlarınızı gelecek kaygısı içinde olmayacakları bir anlayışla istihdam edin." çağrısında bulunan Güçlü, şunları kaydetti:

"Enerji sektöründe, kamuda ihtiyaç duyulan personel ihtiyacı acilen giderilmelidir. Personel temininde hizmet alımı değil, kadrolu personel alımı yolu tercih edilmelidir. Ancak bugüne kadar adeta genç mühendisler için bir tecrübe okulu olan MTA'da hizmet alım şekli ile istihdam edilmiş. TMMOB, açtığı dava neticesinde işinden olma tehlikesi ile karşılaşan 300 yakın genç mühendisin mağdur edilmemesi için bir formül geliştirilmelidir.