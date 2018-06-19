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300 yıllık cami kaderine terk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 300 yıl önce inşa edilen, içinde çeşitli motiflerin bulunduğu cami kaderine terk edildi.

300 yıllık cami kaderine terk edildi

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 300 yıl önce inşa edilen, içinde çeşitli motiflerin bulunduğu cami kaderine terk edildi. Mahalle halkı, 25 yıldır ibadete kapalı olan tarihi caminin restore edilmesini istedi.
Akyazı Çengeller Mahallesi'nde 300 yıl önce inşa edilen cami, 25 yıldır ibadete kapalı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, cami için 17 yıl önce restorasyon kararı aldı ancak aradan yıllarda hiçbir işlem yapılmadı. Dış cephesinde dökülmeler oluşan caminin, içindeki kök boyası ile yapılan motiflerin ise hala ilk günkü gibi durması dikkat çekiyor. İçindeki bazı bölümleri zamanla yıkılan cami, içine girip dolaşan kişilere adeta tarihi hissettiriyor. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı mahalle halkı caminin restore edilerek, ibadete açılmasını istiyor.
Mahallede yaşayan Veysel Özdamar, caminin köylünün göçünden sonra boş kaldığını belirterek, "Bu cami aşağı yukarı 300 yıllık var. 70 yıl önce bir tadilat görmüş. Yaklaşık 25 yıl önce ibadete kapatıldı. Bizim evimiz de buradaydı, buradan aşağıya göç ettik. Buraya bir daha hoca gelmedi. Bir hayırsever vatandaş bulsaydık yaptıracaktık ama olmadı" dedi.
Mahalle sakini Mehmet Emin (88) caminin kötü durumda olduğunu belirterek, "Yıllar önce tadilat gördü ama şu anda perişan halde. İbadet yapılabilmesi için bir çalışma gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

300 yıllık cami kaderine terk edildi300 yıllık cami kaderine terk edildi300 yıllık cami kaderine terk edildi300 yıllık cami kaderine terk edildi

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