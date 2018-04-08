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300 yıllık gelenekle yüzlerce kişiye yemek dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da yaklaşık 300 yıldır devam eden gelenekle her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce kişiye yemek dağıtıldı.Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Ali Baba anma etkinlikleri düzenlendi.

300 yıllık gelenekle yüzlerce kişiye yemek dağıtıldı

Şanlıurfa’da yaklaşık 300 yıldır devam eden gelenekle her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce kişiye yemek dağıtıldı.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Ali Baba anma etkinlikleri düzenlendi. Ali Baba camisinde düzenlenen etkinliklere AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının kılınmasının ardından caminin önünde kurulan alanda yüzlerce kişiye her yıl olduğu gibi bu yıl da yemek dağıtıldı. Program sonrası bir açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “Ali Baba şenliklerindeyiz. Ali Baba Karakörü’nün ve Şanlıurfa’nın manevi mimarlarından, manevi fatihlerindendir. Türbesi Hz. İbrahim’in makamında, Ayn Zılha Gölünün kenarında bulunuyor. Sultan Murat’ın özellikle Badıllı fethinde duasını almış olduğu büyük bir zattır. Her yıl bu etkinlik düzenleniyor. Aslında bu etkinliğin yapılmasının sebeplerinden biri Ali Baba’yı hatırlatmak, genç nesillere Ali Baba’yı tanıtmak olmakla beraber Karaköprü’deki kardeşlerimizin tanışmasına, kaynaşmasına vesile olmaktır” dedi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, "Bu gün Karaköprü Yaşatma Derneğinin fahri başkanı olarak da Ali Baba hayratını camisinin önünde gerçekleştirip 300 yıllık bir geleneği devam ettiriyoruz. Ali Baba sadece Karaköprü için değil Şanlıurfa için de ayrı bir değer. Karaköprü için huzurun, barışın, bereketin sembolü. Bundan dolayı he yıl Karaköprü’de Ali Baba hayratı düzenlenmekte. Gerek derneğin, gerekse Karaköprü Belediyesinin yaptığı bu hayratla Ali Baba’yı hiçbir zaman unutmadığımızı her yıl yeniliyoruz. Malumdur Karaköprü çok hızlı büyüyor, çok hızlı gelişiyor. Ben özellikle şuna inandığımı belirtmek istiyorum, Karaköprümüzün bu kadar büyümesinde, bu kadar gelişmesinde özellikle Ali Baba’nın Karaköprü’ye yaptığı dua vardır. Onun duasıyla, onun bereketiyle Karaköprü bu kadar hızlı büyüyor. Karaköprü ahalisi, Karaköprü Belediyesi Ali Baba’yı hiçbir zaman unutmayarak, her yıl hayrat düzenleyerek onun adına, onun hatırına yemekler dağıtarak onun duasının her zaman makbul olduğunu, onun duasının her yıl tecelli etmesini sağlamış oluyoruz. Ali Baba’yı unutmama adına, unutturmama adına bulunduğumuz merkez mahalleyi de Karaköprü Meclis üyeleri olarak aldığımız kararlar Ali Baba yaparak ismini de her zaman sonsuza kadar taşıyarak, onu unutturmadık” şeklinde konuştu.
AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ve mahalle muhtarı Mahmut Yılmaz da, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

300 yıllık gelenekle yüzlerce kişiye yemek dağıtıldı

300 yıllık gelenekle yüzlerce kişiye yemek dağıtıldı

300 yıllık gelenekle yüzlerce kişiye yemek dağıtıldı

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