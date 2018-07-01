Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Matemala Cyril Ramaphosa, Güney Sudan'daki sivillerin korunması için bir mekanizma bulunması yönünde çalıştıklarını söyledi.
Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi kapsamında Güney Sudan'daki Anlaşmazlığın Çözümünden Sorumlu Komite toplandı.
Güney Sudan'daki Çatışmaların Çözümünden Sorumlu Komitenin Başkanı Ramaphosa, komitenin Güney Sudan'daki sorununun çözümü, tüm zorlukları ve engelleri aşma konusunda yaklaşım belirlemek amacıyla bir eylem planı benimsediğini ifade etti.
Ramaphosa, Afrika Birliğinin bu krize çözüm bulması için harcadığı çabaların birleştirilmesi gerektiğini belirterek, sığınmacıların sayısı ve yaşadıkları krizin çözümü için uluslararası toplumun çok büyük çabalar harcamasını gerekli kıldığını kaydetti.
Güney Afrika'nın başkanlığını yaptığı komitede, Nijerya, Etiyopya, Çad, Ruanda ve Cezayir'den de üyeler bulunuyor.
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