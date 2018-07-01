NUAKŞOT (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrika’da silahların susturulması ve barışın sağlanmasının birliğin öncelikli meseleleri arasında yer aldığını belirtti.

Muhammed, Moritanya'da düzenlenen 31. Afrika Birliği Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika Birliğinin kıtada barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediğini yineledi.

“Kıtada silahların susturulması, öncelikli meselelerimiz arasındadır.” diyen Faki Muhammed, Afrika Birliği kurumlarının, en önemli maddelerinden biri silahların susturulması olan "Gündem 2063" ile uyumlu mekanizmalar geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

Afrika halklarının özlemlerini gidermek için birlik olunması gerektiğini vurgulayan Muhammed, Avrupa'da Afrikalı mültecilere gösterilen tutumu kınadı.

Faki Muhammed, kıtadaki bazı ülke ve bölgelerde hüküm süren siyasi kriz ve karışıklıkların çözümü için herkesin iş birliği yapması ve barış için cesur adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Zirvede Afrika Birliğinin Afrika'da barış ve güvenlik durumu ile 2020’de silahların susturulması hedefine yönelik temel yol haritasının uygulanmasına dair rapor sunulacak.