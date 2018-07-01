31. Afrika Birliği Zirvesi

Abdulaziz, terör, aşırıcılık, uyuşturucu gibi ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan Afrika'daki gerilim noktalarının çoğaldığını dile getirdi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz de yaptığı konuşmada, Afrika’da tansiyonun düşmesi için etkili stratejiler ortaya konulması çağrısı yaptı.

Paul Kagame, AU'nun Etiyopya ve Eritre’nin barış çabalarını desteklediğini ifade etti.

“Güney Sudan’daki çatışmaların çözümlenmesi gündemimizdeki önemli konulardan.” diyen Kagame, bu çabaların Etiyopya ve Eritre’nin ilişkilerini normalleştirme sürecine girmesinde örnek olduğunu hatırlattı.

Kagame, Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta düzenlenen zirvenin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin (IGAD) ve AU aracılığıyla Güney Sudan’a barış getirilmesi için gösterilen çabaları takdir ettiğini söyledi.

NUAKŞOT (AA) – Afrika Birliği (AU) Başkanı Paul Kagame, Güney Sudan’daki çatışmalara çözüm bulmanın 31. AU Zirvesi'nin ana gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Afrika devletlerinin bu zorluklara karşı koymak için koordineli çabaya dayalı ortak ve uyumlu bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini vurgulayan Abdulaziz, “Afrikalı liderler, kıtadaki gerilimlerin bitirilmesi için etkili stratejiler ortaya koymalıdır.” dedi.

“Bu yaklaşımın başarısı, gençlerimizi aşırıcılığa veya suça iten sosyo-ekonomik dengesizliklerin ele alınması gibi boyutları da içermesine bağlıdır.” diye konuşan Abdulaziz, ülkesinin son yıllarda Afrika ülkeleriyle ile ilişkilerine ve kıtadaki çatışmaların çözümüne yoğunlaştığını belirtti.

Abdulaziz, “Yolsuzluğun üstesinden gelmek, kıtanın sorunlarını çözmenin ve ekonomileri geliştirmenin anahtarıdır.” ifadesini kullandı.

Moritanya’nın ilk kez ev sahipliği yaptığı zirveye, 22 ülke devlet başkanı, Mısır, Cezayir, Somali ve Kamerun başbakan, Fas ve Angola da dışişleri bakanı seviyesinde katılıyor.

