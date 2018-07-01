HABER

31. Afrika Birliği Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

AU Başkanı ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame: - “Güney Sudan’daki çatışmaların çözümlenmesi, gündemimizdeki önemli konulardan” - Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz: - “Afrikalı liderler, kıtadaki gerilimlerin bitirilmesi için etkili stratejiler ortaya koymalıdır”

NUAKŞOT (AA) – Afrika Birliği (AU) Başkanı Paul Kagame, Güney Sudan’daki çatışmalara çözüm bulmanın 31. AU Zirvesi'nin ana gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

Kagame, Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta düzenlenen zirvenin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi’nin (IGAD) ve AU aracılığıyla Güney Sudan’a barış getirilmesi için gösterilen çabaları takdir ettiğini söyledi.

“Güney Sudan’daki çatışmaların çözümlenmesi gündemimizdeki önemli konulardan.” diyen Kagame, bu çabaların Etiyopya ve Eritre’nin ilişkilerini normalleştirme sürecine girmesinde örnek olduğunu hatırlattı.

Paul Kagame, AU'nun Etiyopya ve Eritre’nin barış çabalarını desteklediğini ifade etti.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz de yaptığı konuşmada, Afrika’da tansiyonun düşmesi için etkili stratejiler ortaya konulması çağrısı yaptı.

Abdulaziz, terör, aşırıcılık, uyuşturucu gibi ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan Afrika'daki gerilim noktalarının çoğaldığını dile getirdi.

Afrika devletlerinin bu zorluklara karşı koymak için koordineli çabaya dayalı ortak ve uyumlu bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini vurgulayan Abdulaziz, “Afrikalı liderler, kıtadaki gerilimlerin bitirilmesi için etkili stratejiler ortaya koymalıdır.” dedi.

“Bu yaklaşımın başarısı, gençlerimizi aşırıcılığa veya suça iten sosyo-ekonomik dengesizliklerin ele alınması gibi boyutları da içermesine bağlıdır.” diye konuşan Abdulaziz, ülkesinin son yıllarda Afrika ülkeleriyle ile ilişkilerine ve kıtadaki çatışmaların çözümüne yoğunlaştığını belirtti.

Abdulaziz, “Yolsuzluğun üstesinden gelmek, kıtanın sorunlarını çözmenin ve ekonomileri geliştirmenin anahtarıdır.” ifadesini kullandı.

Moritanya’nın ilk kez ev sahipliği yaptığı zirveye, 22 ülke devlet başkanı, Mısır, Cezayir, Somali ve Kamerun başbakan, Fas ve Angola da dışişleri bakanı seviyesinde katılıyor.

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Sivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacak
Kabotaj Bayramı Antalya'da kutlandıKabotaj Bayramı Antalya'da kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ruanda 31. Afrika Birliği Zirvesi Moritanya Muhammed Veled Abdulaziz Paul Kagame

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.