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31. Uluslararası Kültür Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 03:08 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki festivalde Grup Pera sahne aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında Grup Pera konser verdi

Hikmet Şahin Kültür Parkı Nikah Salonu önünde hayranlarıyla buluşan Pera, sevilen şarkılarının Bursalılar için söyledi.

Konser sonrası grup üyelerine plaket veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geçen hafta cumartesi günü başlayan festivalin, Pera konseri ile sona erdiğini söyledi.

İnegöllülere güzel bir gece yaşattıkları için Pera üyelerine teşekkür eden Başkan Taban, "Enerjiniz çok yüksek, eğleniyorsunuz. Tabii şunu da ifade etmem lazım. Grubu kıskanıyorum. 8 aydır belediye başkanlığı yapıyorum, böyle bir kalabalık görmedim. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizlerden sadece şunu istiyorum. İnegöl için gelin hep birlikte üretmeye devam edelim. Fikirler üretin. "Ben başkan olsam" sloganıyla duyurular yapıyoruz. Bunu sizlerin yaşadığı, gördüğü, tespit ettiği sorunlar, öneriler ve varsa bunları bizlerle paylaşın diye yapıyoruz. Fikirlerinizi önemsiyoruz. Sizlere değer veriyoruz. Gelin hep birlikte bu şehri en güzel şekilde yönetelim. En güzel yerlere getirelim istiyorum." diye konuştu.

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Bursa İnegöl'de Pera konseri konser

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