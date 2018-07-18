İSTANBUL (AA) - Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Şile Limanı'nda gerçekleşen festivalin açılış töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, festivali, 31 yıldır belediyelerinin gerçekleştirdiğini söyledi.

Şile bezinin ilçenin ekonomik ve kültürel değeri olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, yerel kültürün kalkınmada yer teşkil ettiği bir sürecin yaşandığını anlattı.

Yerel kültürlerin yaşamasının dünya mirasının gelecek nesillere ve kuşaklara bırakılması anlamını taşıdığını aktaran Tabakoğlu, "Bizler Şileliyiz, İstanbul'un numune bir kültürüyüz. İstanbulluluyuz ama bir o kadar da Şileliyiz. Atalarımızın bize emanet bıraktığı bu güzel yurdu güzel kılan değerlerimize sahip çıkıyoruz. Şile bezi bizim ekmeğimiz kadar aynı zamanda yaşam tarzımız, kültürümüz, ekolojimiz, sosyal değerlerimiz." diye konuştu.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın festivalde misafir olduğuna dikkati çeken Tabakoğlu, "Şile bezi İstanbul'un ilk ve tek coğrafi işaret ve patentini almıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye'de ihracata başlayan ilk belediyeyiz. İhracat yapan, şile bezi üretim merkezi haline döndük." dedi.