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31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:54 | Son Güncelleme

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde, 16 ülkeden 52 yabancı, 40 yerli el sanatları ustası katılıyor

İSTANBUL (AA) - Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Şile Limanı'nda gerçekleşen festivalin açılış töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, festivali, 31 yıldır belediyelerinin gerçekleştirdiğini söyledi.

Şile bezinin ilçenin ekonomik ve kültürel değeri olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, yerel kültürün kalkınmada yer teşkil ettiği bir sürecin yaşandığını anlattı.

Yerel kültürlerin yaşamasının dünya mirasının gelecek nesillere ve kuşaklara bırakılması anlamını taşıdığını aktaran Tabakoğlu, "Bizler Şileliyiz, İstanbul'un numune bir kültürüyüz. İstanbulluluyuz ama bir o kadar da Şileliyiz. Atalarımızın bize emanet bıraktığı bu güzel yurdu güzel kılan değerlerimize sahip çıkıyoruz. Şile bezi bizim ekmeğimiz kadar aynı zamanda yaşam tarzımız, kültürümüz, ekolojimiz, sosyal değerlerimiz." diye konuştu.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın festivalde misafir olduğuna dikkati çeken Tabakoğlu, "Şile bezi İstanbul'un ilk ve tek coğrafi işaret ve patentini almıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye'de ihracata başlayan ilk belediyeyiz. İhracat yapan, şile bezi üretim merkezi haline döndük." dedi.

Konuşmaların ardından festival törenle açıldı. Katılımcılar, Uluslararası El Sanatları Fuarı gezerken, şarkıcı Burcu Güneş de konser verdi.

- Festival

İstanbul'un coğrafi işaretli ilk ürünü olan Şile bezinin yaygın olarak tanıtıldığı festivale, 16 ülkeden 52 yabancı, 40 yerli el sanatları ustası katılıyor. Zanaatkarların hünerlerini sergiledikleri stantlar, Şile Limanı'nda 25 Temmuz'a kadar saat 14.00-01.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Festivalde 20 Temmuz'da Ferhat Göçer, 21 Temmuz'da Cem Belevi, 24 Temmuz'da İmera sahne alacak.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve korunması için her akşam "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Söyleşi Programı" gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Can Tabakoğlu Şile Belediyesi Şile Bezi

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