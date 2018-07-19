Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE'de geleneksel olarak düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başladı.Festivalde sanatçı Burcu Güneş sahne aldı. Konseri izlemeye gelenler geç saatlere kadar eğlendi. Şile bezinin yaygın olarak tanıtıldığı festivale 16 ülkeden 52 yabancı, 40 yerli el sanatları ustası katılıyor. Zanaatkarların hünerlerini sergiledikleri stantlar, Şile Limanı'nda 25 Temmuz'a kadar saat 14.00-01.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. Şile Limanı'ndai dün yapılan açılış töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, " Bizler Şileliyiz, İstanbul'un numune bir kültürüyüz. İstanbulluyuz ama bir o kadar da Şileliyiz. Atalarımızın bize emanet bıraktığı bu güzel yurdu güzel kılan değerlerimize sahip çıkıyoruz. Şile bezi, bizim ekmeğimiz kadar aynı zamanda yaşam tarzımız, kültürümüz, ekolojimiz, sosyal değerlerimiz." diye konuştu. Tabakoğlu, "Şile bezi İstanbul'un ilk ve tek coğrafi işaret ve patentini almıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Festivale katılan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da Başkan Tabakoğlu’na Şile Bezi Coğrafi İşaret patenti belgesini verirken "Şile Bezi Şile’nindir" diye konuştu. Bu arada konser alanında protokol üyeleri için ayrılan yerin çok geniş tutulması ve ayakta kalanların o bölgeden sandalye almaya çalışması üzerine, görevliler ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. Festivalde yarın Ferhat Göçer, 21 Temmuz'da Cem Belevi, 24 Temmuz'da İmera sahne alacak. Kültürel değerlerin yaşatılması ve korunması için her akşam "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Söyleşi Programı" gerçekleştirilecek.



PARTNER Parfümü bile para kokuyor