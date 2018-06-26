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32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ötenazi istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

Antalya'da, dişlerini beyazlatmak için girdiği operasyonların ardından 32 dişini çektirmek zorunda kalan turizmci Sunay Öztürk, ağrıları dinmediği için yurt dışına giderek ötanazi hakkını kullanmak istiyor. Doktorlar Öztürk'e 'trigeminal nevralji' teşhisi koydu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve turizm sektöründe çalışan 2 çocuk sahibi Sunay Öztürk, 25 Ocak'ta dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Almanya'da doğan ve Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca konuşan Öztürk, bankadan 10 bin lira kredi çekip, özel bir diş polikliniğine başvurdu. Öztürk'ün üstten ve alttan 10'ar olmak üzere 20 dişi kaplama için kesildi.

İstediği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, bir süre sonra yine aynı polikliniğe geldi. Azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın iddiaya göre Öztürk'e kaplama işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk'e, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi.

"TRİGEMİNAL NEVRALJİ" TEŞHİSİ

Bu ilaçları kullanmasına rağmen ağrıları dinmeyen kadın, azı dişi ile ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk'ün ağrıları yine kesilmedi. Yaklaşık 2 ayda 32 dişini kaybeden Öztürk, ağrı kesiciler fayda etmediği için uyuşturucu ilaçlarla ağrılarından kurtulmaya çalıştı. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu anlattı. Burada Öztürk'e 'trigeminal nevralji' teşhisi koyuldu. Son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk'ün operasyon sonunda ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, başının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi.

ÇENEYE GİDEN SİNİRLERİ KESİLDİ

Öztürk, ağrılarından kurtulmak için Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan operasyonla çeneye giden sinirleri kesildi. Çene cerrahisi işleminden sonra da ağrılarından kurtulamayan Sunay Öztürk, acılara dayanamadığını ifade edip ötanazi olmak için araştırmaya giriştiğini söyledi.

'AĞRIM GEÇMİYOR ÖTANAZİ İSTİYORUM'

Sunay Öztürk, "Ağrım geçmezse ötanazi istiyorum. Konuyla ilgili araştırma da yaptım. Hollanda, Belçika'da ötanazi var. Bu ağrıları çekmektense ölmek istiyorum. Bir daha bu ağrılarla yaşamak istemiyorum. Belçika ya da Hollanda'ya gideceğim, üç dört gündür internetten araştırma yapıyorum. Bu yola başvuran birinin görüntülerini de izledim. Ben böyle acılarla yaşamak istemiyorum ötanazi istiyorum" dedi.

DENEME AŞAMASINDA

Halen doktorların verdiği 10 farklı ilacı denediğini söyleyen Öztürk, "Bu ilaçların deneme aşamasında son bir hafta. Daha sonra da karar verilecek. Bugün gargaraya da başlandı. İki gündür baskı biraz azaldı. Fakat konuşursam, ağzımı hareket ettirirsem daha çok acım oluyor. Diş doktorum ağzımın durumunun iyi olduğunu söyledi, ancak ben bir şey yiyemiyorum. Günde iki tas çorba içebiliyorum, bir litre su ve yoğurt yiyebiliyorum. Bu hastalıkla tanıştığım günden bu yana 34 kilo verdim. Şu an 66 kilolardayım" diye konuştu.


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Okuyucu Yorumları 13 yorum
BENCE DE ÖTENAZİ DOĞRU BİR KARAR KIZIM ÖL KURTUL BU İĞRENÇ OLAYLA YAŞAYAMAZSIN HİÇ OLMAZSA AHİRETTE CEZANI ÇEKERSİN DAHA İYİ
Allah yardımcısı olsun..
RABBİM ŞİFALAR VERSIN
Allah yardımcın olsun çok zor bir durum ama ötenazi eğer islam bilincine sahipsen bunun affı yok Allah huzurnda kardeşim lütfen sabırlı ol.
PARA TUZAĞI TOKTORLARA İNANMAYIN .BİR İŞİ PARA AMACI GÜTMEYEN DOTORLARA DANIŞIN .
Yazık Olmuş Kadına Allahım Acil Şifa versin Rabbim dert verip derman aratmasın
ALLAH acil şifa versin
bu ülkede yolunda giden bir şey yok mu yaa
üzücü bir olay umarım biran önce şifa bulur.Sadece anlayamadığım husus onca dil bilen bir turizmci bankadan 10 bin tl kredi çekmiş.Biraz tuaf geldi bana.
Dehşet birşey bu:( Yaşayan bilir!Allahım acil şifa versin başka ne yapılabilir veya denebilir?Bir diş deyip geçmemek lazım inanın ki vücudun en önemli uzuvlarından biri diş
Allahım yardımcısı olsun şifaa bulsun yazık vallahi
Allah yardımcısı olsun vallahi içim sızladı
ALLAH ŞİFA VERSİN.. İNŞALLAH BİR AN ÖNCE İYİLEŞİR...
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