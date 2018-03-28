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32 farklı ülkeden öğrencinin olduğu heyetten Bilecik’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:13 | Son Güncelleme

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından gerçekleştirilen program kapsamında 32 ülkeden öğrencinin olduğu heyet, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgiler aldı.Tarih Şeridini gezerek, yetkililerden bilgi alan heyete; Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı Şerbeti ikram edildi.

32 farklı ülkeden öğrencinin olduğu heyetten Bilecik’e ziyaret

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından gerçekleştirilen program kapsamında 32 ülkeden öğrencinin olduğu heyet, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgiler aldı.
Tarih Şeridini gezerek, yetkililerden bilgi alan heyete; Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı Şerbeti ikram edildi. Türkiye ve Bilecik’e olan beğenisini ifade eden konuklar, Tarih Şeridinin önemini dile getirerek, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Selim Yağcı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

32 farklı ülkeden öğrencinin olduğu heyetten Bilecik’e ziyaret

32 farklı ülkeden öğrencinin olduğu heyetten Bilecik’e ziyaret

32 farklı ülkeden öğrencinin olduğu heyetten Bilecik’e ziyaret

32 farklı ülkeden öğrencinin olduğu heyetten Bilecik’e ziyaret

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