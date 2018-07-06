"32. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali" başladı

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından bu yıl 32’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali Çınarcık ilçesinde başladı.

Festivali kapsamında Arjantin, Kolombiya, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Rusya, Kuzey Osetya ve KKTC'den gelen dansçılar Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterileri sundu.

Gösterileri Çınarcık Kaymakamı Muhammed Öztaş ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da takip etti.

Yabancı ülkelerden gelen 220'ye yakın dansçının katıldığı festivalin 6 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gala gecesi gerçekleştirilecek.

