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"32. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 00:55 | Son Güncelleme

8 ülkeden dansçıların katıldığı festivalde halk oyunları gösterileri düzenlendi

Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından bu yıl 32’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali Çınarcık ilçesinde başladı.

Festivali kapsamında Arjantin, Kolombiya, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Rusya, Kuzey Osetya ve KKTC'den gelen dansçılar Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterileri sundu.

Gösterileri Çınarcık Kaymakamı Muhammed Öztaş ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da takip etti.

Yabancı ülkelerden gelen 220'ye yakın dansçının katıldığı festivalin 6 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gala gecesi gerçekleştirilecek.

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32. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali Arjantin Çınarcık kolombiya sırbistan TUFAG Yalova

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