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32. Uluslararası İzmir Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

İZDSO ve Arkas Trio , 32. Uluslararası İzmir Festivali’nde konser verdi

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, şef Rengim Gökmen yönetiminde Arkas Trio ile konser verdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, İKSEV'in Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansının katkıları, Eczacıbaşı Holdingin ana sponsorluğunda düzenlenen 32. Uluslararası İzmir Festivali sürüyor.

Festival kapsamında şef Rengim Gökmen yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile kemanda Tuncay Yılmaz, çelloda Gustav Rivinius ve piyanoda Emre Elivar’dan oluşan Arkas Trio, Efes Antik Kenti'ndeki Celsus Kütüphanesi'nde konser verdi.

Konserde Beethoven’ın piyano, keman, çello ve orkestra için Do Majör Konçertosu ile Ahmed Adnan Saygun’un 1. Senfonisi seslendirildi.

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32. Uluslararası İzmir Festivali Arkas Trio İZDSO konser

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