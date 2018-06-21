İZMİR (AA) - Modern dans alanında kendi yolunu başarıyla çizen, her zaman kendine özgü ve öncü bir topluluk olan Nederlands Dans Theater (NDT), 32. Uluslararası İzmir Festivali'nde, en çok beğenilen koreografilerinden özel bir seçki sundu.

Ulusal ve uluslararası arenada üstün yetenekleri, estetik yaklaşımları, geleneklere uymayan sıra dışı prodüksiyonlarıyla isim yapan NDT, Paul Lighfoot'un sanat direktörlüğünde, Johan Inger'in "Out Of Breath", Marco Goecke'nin "Wir Sagen Uns Dunkles" ve Sol Leon & Paul Lightfoot'un "Sad Case" koreografilerini, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahneledi.