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32. Uluslararası İzmir Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

Nederlands Dans Theater, 32. Uluslararası İzmir Festivali'nde sahneye çıktı

İZMİR (AA) - Modern dans alanında kendi yolunu başarıyla çizen, her zaman kendine özgü ve öncü bir topluluk olan Nederlands Dans Theater (NDT), 32. Uluslararası İzmir Festivali'nde, en çok beğenilen koreografilerinden özel bir seçki sundu.

Ulusal ve uluslararası arenada üstün yetenekleri, estetik yaklaşımları, geleneklere uymayan sıra dışı prodüksiyonlarıyla isim yapan NDT, Paul Lighfoot'un sanat direktörlüğünde, Johan Inger'in "Out Of Breath", Marco Goecke'nin "Wir Sagen Uns Dunkles" ve Sol Leon & Paul Lightfoot'un "Sad Case" koreografilerini, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahneledi.

  1. Uluslararası İzmir Festivali, 27 Haziran'da Celsus Kütüphanesi'ndeki "Ölümünün 150. yılında Rossini'ye Saygı", 1 Temmuz'da Celsus Kütüphanesi'nde "Richard Galliano &Cameresti Della Scala" ve 7 Temmuz'da Çeşme Kalesi'ndeki "Oberon Trio" konseriyle devam edecek.
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32. Uluslararası İzmir Festivali Nederlands Dans Theater

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