34. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 34'üncü Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri başladı.

Festival kapsamında, ilçe merkezindeki belediye hizmet binasının önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun en köklü festivallerinden biri olan Abana şenliklerinde kültür, sanat ve deniz etkinliklerinin yer alacağını belirtti.

Festivallerin sosyal ve ekonomik açıdan önemine değinen Erdoğan, "2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu etkinlikleri kapsamında, ilimizin en köklü etkinliklerinden birinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Çok sayıda vatandaşımızın bir araya gelmesine vesile olan bu tür etkinlikler, sosyal yönden ve ekonomik açıdan ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Uzun bir süredir, sizler için en iyisini yapma hedefiyle çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz Abana festivalinde keyifli bir üç gün geçireceğinize inanıyoruz." ifadesini kullandı.