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34. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 01:13 | Son Güncelleme

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri başladı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 34'üncü Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri başladı.

Festival kapsamında, ilçe merkezindeki belediye hizmet binasının önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun en köklü festivallerinden biri olan Abana şenliklerinde kültür, sanat ve deniz etkinliklerinin yer alacağını belirtti.

Festivallerin sosyal ve ekonomik açıdan önemine değinen Erdoğan, "2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu etkinlikleri kapsamında, ilimizin en köklü etkinliklerinden birinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Çok sayıda vatandaşımızın bir araya gelmesine vesile olan bu tür etkinlikler, sosyal yönden ve ekonomik açıdan ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Uzun bir süredir, sizler için en iyisini yapma hedefiyle çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz Abana festivalinde keyifli bir üç gün geçireceğinize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ilçeye değer katacak çalışmaların sürdürüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Abana'yı büyütecek ve bölgesinde aranan, özlem duyulan bir yaşam merkezi haline dönüştürmek üzere eğitimden, sağlığa, kültürden sanata birçok alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Abana'ya büyük katkıları olan merhum Belediye Başkanımız Rıdvan Oyar ve ahirete intikal etmiş belediye başkanlarımızı, ilçemizin bugünlere ulaşmasında emekleri geçen değerli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri yapılarak, merhum Dr. Kubilay Yay Sanat Sokağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik,Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk, Bozkurt Kaymakamı ve Abana Kaymakam Vekili Murat Acar, Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından Kolpa müzik grubu Festival Meydanı'nda konser verdi.

Konserin ardından Belediye Başkanı Altan Erdoğan tarafından gruba plaket verildi.

Konseri çok sayıda vatandaş izledi.

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