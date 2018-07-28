34. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki 34. Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri kapsamında düzenlenen liman etkinliklerinde renkli görüntülere sahne oldu.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen ve halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinliklerde yüzme, dalma, kaz yakalama ve yağlı direk yarışları yapıldı.

Etkinliklerde en çok ilgi gören yağlı direğin ucundan bayrak kapma yarışını ise tatil için ilçeye gelen Emre Oğuz (36) kazandı. Birçok yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte Oğuz, 9'uncu kez aynı yarışmanın galibi olmayı başardı.

Tekneden denize atılan kazlar ise yarışmacıların uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Emre Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Abana'da liman etkinliklerine katıldığını söyledi.

Oğuz, "Bu sene de çok güzel bir etkinlikte yarışmak nasip oldu. Daha önceki festivallerde yağlı direk yarışmasında 8 kez bayrağı kapma başarısını göstermiştim. Bu sene de bayrağımızı kapmak yine bana nasip oldu, bunun için mutluyum. Kısmetse seneye bir kez daha bu yarışmaya katılmayı istiyorum. Eğer, 10'uncu kez bayrağı yakalarsam bir daha yarışmayacağım ve genç kardeşlerimi destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliklere Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan ve Kastamonu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir'in yanı sıra çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

