"34. Genç Günler" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın geleneksel olarak düzenlediği "34. Genç Günler" programı başladı.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, "İçinde İstanbul Olsun" adlı oyun sahnelendi.
AA muhabirine açıklamada bulunan "34. Genç Günler" sorumlusu Özgür Kaymak, geleneksel hale gelen programın her yıl festival havasında geçtiğini belirterek, "Bu program aslında İBB Şehir Tiyatroları'nın Muhsin Ertuğrul'dan devraldığı bir sorumluluktur aslında." dedi.
- "Tiyatro camiasında usta isimlerle atölyeler yapıyoruz"
Kaymak, Şehir Tiyatroları'nın kendi seyircisini de yetiştirmesi adına yine bünyesinde bir tiyatro okulunun kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Aynı zamanda Genç Günler, Şehir Tiyatroları'nın kendi içindeki yazar, yönetmen ve tasarımcı, oyuncu arkadaşların kendini var etmesi için de bir alan sunuyor. Bu tarz tiyatro okullarında ya da konservatuvarda okuyan öğrencilerin mezuniyet oyunları için de sahnemizi açıyoruz. Onlar da profesyonel bir ekiple Şehir Tiyatroları'nda oynama fırsatı bulabiliyorlar. Tiyatro camiasında usta isimlerle atölyeler yapıyoruz."
"34. Genç Günler"e 13 konservatuvarın 16 oyunla katıldığını aktaran Kaymak, "18 üniversitenin tiyatro kulüpleri var. Onlar da 20 oyunla bu programa katılacaklar. 27 lise, 14 tane de misafir ekip var. Onlar da 16 oyunla yer alacaklar Genç Günler'de." ifadelerini kullandı.
Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri'nde gerçekleştirilecek program, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.
Program kapsamında William Shakespeare'in "Cardenio", "Macbeth" ve "Romeo ve Juliet", Moliere'in "Tartüf'ü gibi klasik eserlerin yanında Friedrich Dürrenmatt'ın "Büyük Romulus"u, Federico Garcia Lorca'nın "Bernarda Alba'nın Evi", Becky Mode'un "Tamamen Doluyuz" eserleri genç tiyatrocular tarafından sahnelenecek.
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