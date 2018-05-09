HABER

"34. Genç Günler" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 23:37 | Son Güncelleme

İBB Şehir Tiyatroları'nın geleneksel olarak düzenlediği programın açılışında, "İçinde İstanbul Olsun" adlı oyun sahnelendi - "34. Genç Günler" sorumlusu Kaymak: - "Bu program aslında İBB Şehir Tiyatroları'nın Muhsin Ertuğrul'dan devraldığı bir sorumluluktur aslında"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın geleneksel olarak düzenlediği "34. Genç Günler" programı başladı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, "İçinde İstanbul Olsun" adlı oyun sahnelendi.

AA muhabirine açıklamada bulunan "34. Genç Günler" sorumlusu Özgür Kaymak, geleneksel hale gelen programın her yıl festival havasında geçtiğini belirterek, "Bu program aslında İBB Şehir Tiyatroları'nın Muhsin Ertuğrul'dan devraldığı bir sorumluluktur aslında." dedi.

- "Tiyatro camiasında usta isimlerle atölyeler yapıyoruz"

Kaymak, Şehir Tiyatroları'nın kendi seyircisini de yetiştirmesi adına yine bünyesinde bir tiyatro okulunun kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Genç Günler, Şehir Tiyatroları'nın kendi içindeki yazar, yönetmen ve tasarımcı, oyuncu arkadaşların kendini var etmesi için de bir alan sunuyor. Bu tarz tiyatro okullarında ya da konservatuvarda okuyan öğrencilerin mezuniyet oyunları için de sahnemizi açıyoruz. Onlar da profesyonel bir ekiple Şehir Tiyatroları'nda oynama fırsatı bulabiliyorlar. Tiyatro camiasında usta isimlerle atölyeler yapıyoruz."

"34. Genç Günler"e 13 konservatuvarın 16 oyunla katıldığını aktaran Kaymak, "18 üniversitenin tiyatro kulüpleri var. Onlar da 20 oyunla bu programa katılacaklar. 27 lise, 14 tane de misafir ekip var. Onlar da 16 oyunla yer alacaklar Genç Günler'de." ifadelerini kullandı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri'nde gerçekleştirilecek program, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Program kapsamında William Shakespeare'in "Cardenio", "Macbeth" ve "Romeo ve Juliet", Moliere'in "Tartüf'ü gibi klasik eserlerin yanında Friedrich Dürrenmatt'ın "Büyük Romulus"u, Federico Garcia Lorca'nın "Bernarda Alba'nın Evi", Becky Mode'un "Tamamen Doluyuz" eserleri genç tiyatrocular tarafından sahnelenecek.

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtıİstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı
Şoförlerin inadı kötü bitti!Şoförlerin inadı kötü bitti!
Rekor üstüne rekor geliyor Rekor üstüne rekor geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"34. Genç Günler" ibb şehir tiyatroları

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Fransa'ya sert tepki! Bahçeli'den flaş tweetler...

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Fransa'ya sert tepki! Bahçeli'den flaş tweetler...

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

İlginizi Çekebilir

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye bir İran mesajı daha!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.