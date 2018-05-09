"34. Genç Günler" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın geleneksel olarak düzenlediği "34. Genç Günler" programı başladı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, "İçinde İstanbul Olsun" adlı oyun sahnelendi.

AA muhabirine açıklamada bulunan "34. Genç Günler" sorumlusu Özgür Kaymak, geleneksel hale gelen programın her yıl festival havasında geçtiğini belirterek, "Bu program aslında İBB Şehir Tiyatroları'nın Muhsin Ertuğrul'dan devraldığı bir sorumluluktur aslında." dedi.

- "Tiyatro camiasında usta isimlerle atölyeler yapıyoruz"

Kaymak, Şehir Tiyatroları'nın kendi seyircisini de yetiştirmesi adına yine bünyesinde bir tiyatro okulunun kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Genç Günler, Şehir Tiyatroları'nın kendi içindeki yazar, yönetmen ve tasarımcı, oyuncu arkadaşların kendini var etmesi için de bir alan sunuyor. Bu tarz tiyatro okullarında ya da konservatuvarda okuyan öğrencilerin mezuniyet oyunları için de sahnemizi açıyoruz. Onlar da profesyonel bir ekiple Şehir Tiyatroları'nda oynama fırsatı bulabiliyorlar. Tiyatro camiasında usta isimlerle atölyeler yapıyoruz."