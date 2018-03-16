Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bazı medya organlarında 5-10 yıl önceki bazı konuşmalar, sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına, bir gün birisi, bir gün başka biri çıkarılıyor. Bazısı çarpıtılıyor, bağlamından koparılıyor, başka şekle getiriliyor. Sürekli bir şekilde televizyon, sosyal medya ve yazılı medyada yer verildiğini görüyoruz. Gelin bu tür şeyleri toplumun önüne getirerek Diyanet'i, dolayısıyla İslam'ı, Müslümanları ve din görevlilerimizi yıpratan çalışmalara izin vermeyelim. Bu tür şeylerin önünü açmayalım, doğru olanla yolumuzu alalım." dedi. Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, üçüncü gününe gelen toplantının planladığı gibi başarılı geçtiğini söyledi. Böylesi bir organizasyonla il müftülerini bir araya getiren ve istişare adı altında bir hizmet içi eğitim yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve ekibine şükranlarını sunduğunu belirten Bozdağ, Türkiye'nin güven müesseselerinden birisinin Diyanet İşleri Başkanlığı, camiler, din görevlileri, müftüler, vaizler, Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler ve müezzin kayyumlar olduğunu ifade etti.

Toplumun içerisinde farklı düşüncelere sahip olanlar olsa da zaman zaman Başkanlığa, müftülere, vaizlere ve diğer din görevlilerine dönük ölçüyü aşan hatta bazen haksızlığa varan eleştiriler yapılsa da Türk toplumunun büyük bir kesiminin çok net bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı, camiler, din görevlileri, müftüler, vaizler, Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler ve müezzin kayyumlara güvendiğini vurgulayan Bozdağ, "Onlardan istifade etmektedir. Onların rehberliğinde ibadetlerini yerine getirirken onların verdiği bilgiler çerçevesinde dini konularda bilgisini artırma içerisindedir." dedi. Bozdağ, bu güveni önemsediklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Diyanet İşleri Başkanlığının, il müftülerimizin ve diğer personelin Anayasa ve yasalarımızla kendisine yüklenen hizmetleri başarıyla yerine getirmesinin olmazsa olmaz şartlarının başında bu güveni muhafaza etmek gelmektedir. Onun için de Türkiye'nin dört bir yanında veya başka yerlerde bu güveni zedelemek için planlı çalışmaların yapıldığını da görüyoruz. Bazı çevreler özellikle planlı çalışmalar yapıyorlar ve buradan Diyanet İşleri Başkanlığının ve din hizmeti sunan görevlilerin, toplum nezdinde oluşturduğu güveni yıkmak istedikleri de çok açık.