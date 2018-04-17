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35. Uluslararası Ankara Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, 35. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde, Türk ve yabancı bestecilerin Türkçe şiirler üzerine koro için yazdığı "a capella" eserleri bir araya getiren özel bir program sunacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Türk ve yabancı bestecilerin Türkçe şiirler üzerine koro için yazdığı a capella eserleri bir araya getiren program ile 17 Nisan Salı günü 35. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin misafiri olacak.

Devlet Çoksesli Korusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 34 yıllık tarihinde gerek uluslararası gerekse ulusal senfoni orkestraları ile pek çok kez konser veren Devlet Çoksesli Korosu, Burak Onur Erdem şefliğinde özel repertuvarı ile ilk kez festivalde a capella bir konserle yer alacak.

Koro, Nazım Hikmet, Yahya Kemal, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yunus Emre ve Ahmet Hamdi Taşpınar gibi usta kalemlerin şiirleri üzerine yapılmış bestelerini "Memleket Sesleri" ismiyle 17 Nisan Salı günü saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda sunacak.

Konserin biletlerinin Biletix'ten ve konser günü konser salonunda edinilebileceği kaydedildi.

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