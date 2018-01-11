35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Milli Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan FETÖ soruşturmaları kapsamında, yaklaşık 4 bin 500 hâkim ve savcı meslekten ihraç edildi. Adalet Bakanlığı, yargıda oluşan hâkim ve savcı açığını gidermek için peş peşe sınavlar açarken, aday yargı mensuplarının eğitim ve staj sürelerini de kısalttı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre darbe girişiminin ardından, 5 binin üzerinde yeni hâkim ve savcı mesleğe kabul edildi. Ancak bu isimlerin önemli bir kısmının askerlik hizmetini yapmamış olması, bir kez daha Adalet Bakanlığı ve HSK’yı harekete geçirdi. Bu isimlerin hemen askere alınmasının yargıda ciddi bir boşluk doğuracağı dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile temasa geçildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, 2 bakanlık ve HSK, hâkim ve savcılarla ilgili “sevk tehir protokolü” imzaladı. Protokol uyarınca, hâkim ve savcı adaylığına atanan yükümlülerin askere sevkleri eğitim süresince ertelenecek. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hâkim ve savcıların askere sevkleri ise müracaatları halinde 9 ay ertelenecek.