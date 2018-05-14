HABER

35 yıldır barakada yalnız yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

MALATYA'da kimsesiz Mustafa Bucak (78), 35 yıldır naylondan ve tahtadan yaptığı tek göz barakada yalnız yaşıyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da kimsesiz Mustafa Bucak (78), 35 yıldır naylondan ve tahtadan yaptığı tek göz barakada yalnız yaşıyor. Kimsesi olmayan Mustafa Bucak, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide kendi imkanlarıyla tahta ve naylondan yaptığı 8- 10 metrekarelik tek göz barakada 35 yıldır yaşıyor. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını belirten Bucak, çevredekilerin yardımlarıyla yaşadığını söyledi. Hayatından memnun olduğunu kaydeden Bucak, şöyle dedi: "35 senedir ben dışarıdayım. Razıyım ben halimden, ne yapayım? Evvelki gün bir sel geldi ben dışarı gittim. Birisi şemsiye aldı geldi. Beni yukarı çıkardı."

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demiştiDevlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!
Sır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze varSır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı

Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.