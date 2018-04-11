350 çam fidanı toprakla buluştu

Manyas’ın Cumhuriyet kırsal Mahallesinde yaşayan vatandaşlar Orman İşletme Şefliğinden temin ettikleri 350 fıstık çamı fidanını toprakla buluşturdular.

Cumhuriyet mahallesi yakınında bulunan alana 17 dekar alanı ağaçlandırmak isteyen vatandaşlar Manyas Orman İşletme Şefliğinden temin ettikleri 350 adet çam fidanının tüm vatandaşların katılımları ile diktiler.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Salim Çınar, “Torunlarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras ağaçtır, ormandır. Belki bizler bunların ağaç haline geldiğine tanık olamayız ama çocuklarımız, torunlarımız gölgesinden ve dahası fıstığından faydalanıp, gelir elde ederler” dedi.