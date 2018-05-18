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350 yıllık piyano ziyaretçilerini cezbediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kars'ın Rus esaretine girmesi sonrası Sarıkamış ilçesine gelen askerler için gönderilen 350 yıllık ahşap piyano, kentteki bir lisenin tarih müzesinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Altun: "Bu piyanonun özelliği o dönemde yapılan 4 piyanodan biri olmasıdır. Bu piyanolardan ikisinin melodisi bozuk. Bir tanesi Londra'da, 2 tanesi Rusya'da bir tanesi de Kars'ta müzemizde bulunmaktadır"

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Rus esaretine girmesinin ardından Sarıkamış ilçesine gelen askerler için gönderilen ve dünyanın en eski piyanolarından olduğu belirtilen 350 yıllık ahşap piyano, ilçedeki bir lisenin tarih müzesinde ziyaretçilerini cezbediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan ve tarihi liselerde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyallerinin yer aldığı müzelerin oluşturulduğu projeye kapsamında, kentin Sarıkamış ilçesindeki Alparslan Anadolu Lisesinde de Eğitim Tarih Müzesi kuruldu.

Eğitimle ilgili materyallerin sergilendiği müzede, Kars'ın Rusların idaresine geçmesinden 14 yıl sonra Çar 2. Nikolay tarafından Sarıkamış'ta yaptırılan Rus binasında korunan 350 yıllık bir piyano da sergilenmeye başlandı.

Müzede söz konusu piyano dışında ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaran yaklaşık 160 eser sergileniyor.

Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin en eski materyalinin Rus yapımı piyano olduğunu söyledi.

Piyanonun Ruslar tarafından Sarıkamış ilçesine gönderildiğini anımsatan Altun, "1668 Rus yapımı piyano Kars'ın Rus işgaline girişinden 14 yıl sonra 2. Nikola tarafından Sarıkamış'ta yapılan binada korundu. Daha sonra piyano Fevzi Çakmak İlkokuluna gönderilmiş, o dönemde piyano eğitimde kullanılmış." dedi.

- "Müzemizin en değerli eşyasıdır"

Altun, piyanonun geçmişte Sarıkamış'taki Rus komutana hediye gönderildiğini anlatarak, şunları aktardı:

"Bu piyanonun özelliği o dönemde yapılan 4 piyanodan biri olmasıdır. Bu piyanolardan ikisinin melodisi bozuk. Bir tanesi Londra'da, 2 tanesi Rusya'da bir tanesi de Kars'ta müzemizde bulunmaktadır. Piyano kullanılma noktasında iyi korunmuş, iyi saklanmış ve eğitimde de birçok insanın yetişmesine sebep olmuş. Müzemizin en değerli eşyasıdır. Piyano tamamen el işlemeli ahşap yapımı bir piyanodur. Sarıkamış'taki Rus komutanına hediye olarak gönderilmiştir ve amacına uygun kullanılmıştır."

Tarih öğretmeni Vedat Şafak da okul müdürü Altun ile tüm ilçeleri gezerek eğitimde kullanılan tarihi materyalleri topladıklarını ve okulda oluşturulan müzede sergilendiğini söyledi.

Toplanan eserler arasında en değerlisinin 350 yıllık piyano olduğunu vurgulayarak, "Piyano Kars'ın 1878'den 1918 yılına kadar Rus esareti içerisinde bulunduğu dönemde Ruslar tarafından getirilmiştir. Piyanomuz 350 yaşındadır ve bundan dünyada 4 tane mevcuttur. Bir tanesi de bizim lisemizdedir. Bu piyano geçmişte de eğitimde müzik derslerinde kullanılmıştır." sözlerine yer verdi.

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350 yıllık piyano Alparslan Anadolu Lisesi Eğitim Tarih Müzesi Kars piyano

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