İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen "37. İstanbul Film Festivali" kapsamında "Yeşilçam'dan Bugüne" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda düzenlenen söyleşide, festival kapsamında bu yıl Sinema Onur Ödülleri'ne değer görülen Aram Gülyüz, Osman Şahin ve Arif Keskiner konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşiyi yöneten sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, Aram Gülyüz'ün Türk sinemasına katkıda bulunan Ermeni kökenli sanatçıların başında geldiğine işaret ederek, "İnanılmaz bir filmografisi, inanılmaz bir enerjisi var. Son olarak 2014 yılında 'Zaman Makinası 1973' adlı bir film çekti." dedi.

Dorsay, bu bağlamda Ermeni, Süryani kökenli sanatçıların Osmanlı ve Türk kültüründe tarihten bu yana büyük katkılar sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeşilçam'da bu durumdan uzak kalmamış, Nubar Terziyan, Adile Naşit, Toto Karaca, Vahi Öz, Kenan Pars, Sami Hazinses, Danyal Topatan, Turgut Özatay, bunlar benim de bilmediğim ama kaynaklara göre Ermeni kökenli olan oyuncular. Görüntü yönetmenlerinin de çok büyük katkısı var; Yorgo İlyadis, Lazar Yazıcıoğlu gibi."