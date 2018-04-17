37. İstanbul Film Festivali'nin ödül töreni yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali'nin ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 60 filmin yarıştığı festivalin ödül töreni Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Tören öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, festivalin 6 Nisan'da başladığını hatırlatarak, "Güzel ya da kötü değerlendirmesi herkese göre değişiyor. Bu anlamda gerçekten birbirinden değişik filmler vardı festivalde. Mühim olan izleyicinin belirli bir tartışma ortamı içinde, dünyanın çok çeşitli ülkelerinden ve kültürlerinden gelen filmleri izlemesi, o filmler hakkında konuşması, onlarla tanışması ve bu dünyaya aşina olması. Çok sayıda izleyici geldi bu sene yine festivale. Sevindirici olan şey, sinemalar dolup taştı. Her şeyden önce bu çok güzel. Üzücü olan ise bugün festivalin son günüydü." dedi.

Taner, bu yıl çok sayıda yabancı konuk ağırladıklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Yabancı konuklarımızla Türk sinemasıyla ilgili söyleşiler yaptık. Çoğu, Türk filmlerini izledi. İstanbul'da Boğaz gezisi olmadan olmaz. Hava hafif sisliydi ama olsun. İstanbul'un güzelliklerini de gördüler. Festivalin çok güzel düzenlendiğini, Türkiye'de kültür alanındaki herkesle tanışabildiklerini ve bu alandaki görüş alışverişinin kendileri için çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Bu açıdan da ülkemizde böyle bir festival düzenlemekten büyük gurur duyuyoruz. Yurt dışından gelen konuklar, özellikle Türk sinemasıyla ilgili her zaman olumlu konuşuyor. Genel olarak da Türk sinemasına baktığınızda, özellikle son 10-12 yıldır bir atakta. Dünyanın farklı ülkelerinde de yönetmenlerimiz ödüller alıyor."