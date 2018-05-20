"Türkiye artık kendi sınırlarını aşıp, kendi telif eserlerini dünyaya tanıtmaya başladı. Son fuarımızda galiba 600'ı aşkın kendi yazarlarımızın, mütefekkirlerimizin eserleri, başka dillere çevrilmek üzere telif anlaşması yapıldı. Bu rakam yeterli değil belki ama sevindirici bir gelişme. Türkiye bu anlamda kabuğunu kırarak, dünyaya kendini hem fikri, edebi hem de estetik alanda anlatmaya başlıyor."

Şahin, 2017 yılında Türkiye'de 64 bin civarında yeni eser yayınlandığını aktararak, şöyle devam etti:

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye'nin dünyada ekonomik gelişim açısından 17'nci sırada yer aldığını belirterek, "Fakat basılı yayın eser, kitap yayınlamada dünyada 11'inci sıradayız. Aslında çok da kötü bir yerde değiliz." dedi.

Basın Yayın Birliği Derneği'nin destekleriyle, İstanbul'daki ramazan etkinlikleri kapsamında açılan fuar bu yıl, Ayasofya ile Sultanahmet meydanlarının birleştiği yerde ziyaretçileri ağırlıyor.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ. iş birliğiyle düzenlenen "37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nın resmi açılışı yapıldı.

- "Yeni neslimizin kitaba ısındırılması önemli"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da fuarın ilk olarak 1983 yılında "Sultanahmet Dini Yayınlar Kitap Fuarı" adıyla yine Sultanahmet'te başladığını hatırlattı.

Daha sonraki yıllarda ise Beyazıt Meydanı'nda devam eden fuara ilişkin birçok eleştirinin geldiğini dile getiren Uysal, "Bu yıl fuar burada inşallah ilk ihtişamına tekrar kavuşur diyoruz." dedi.

Uysal, Türkiye Diyanet Vakfı'nın böyle bir kültür organizasyonuna öncülük etmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Günümüzde görsel medyanın çok ağırlık kazandığı, yazılı, kültürel eserlerin biraz ikinci plana itildiği bir dönemde böyle bir fuarın okuyucuyla, yazarların, kitapların buluşması, yeni neslimizin kitaba ısındırılması önemli diye düşünüyorum. İnşallah bunun için hep beraber emek vereceğiz. Bu emek inanıyorum ki gelecek nesilleri kültürle buluşturma adına önümüzdeki dönemlerde meyvelerini verecek."

- Fuarda 400 kitabevi yer alıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ise vakıf olarak dünyanın birçok yerinde hayri ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra kitap ve kültürel etkinlikleri de her yıl ramazan ayında devam ettirdiklerini söyleyerek, "Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra vakıf olarak, ilmi ve kalıcı eserler üretiyor; kültür hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyoruz." diye konuştu.