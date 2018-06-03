HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:18 | Son Güncelleme

Fuar kapsamında, aralarında İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ve Kemal Özer'in bulunduğu yazarlar, okurlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ iş birliğiyle düzenlenen "37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" kapsamında yazarlar kitaplarını imzaladı.

Basın Yayın Birliği Derneği'nin destekleriyle, İstanbul'daki ramazan etkinlikleri kapsamında açılan fuar bu yıl, Ayasofya ile Sultanahmet meydanlarının birleştiği alanda ziyaretçileri ağırlıyor.

Hafta sonu yoğun ilginin yaşandığı fuarda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok'un eşi, Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok kaleme aldığı "Şehitoğlu Şehit" adlı kitabını, yazar Üstün İnanç da aralarında "Yalnız Değilsiniz", "Bir Kimlik Lütfen" ve "Yağmur Kanla Başladı"nın bulunduğu çeşitli eserlerini imzaladı.

Yaklaşık 400 kitabevinin yer aldığı fuarda, yazar Kemal Özer, çocuk hikayeleri yazarı Amine Ateş Kabaktepe, Halil İbrahim Çoraklı, Bekir Develi, İhsan Süreyya Sırma, Bayram Karaçor, Kemal Özer, Prof. Dr. Ali Bulut, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ve Yusuf Efe Göçer kitapseverlerle buluştu.

Fuarda ayrıca imza için ayrılan alanlarda Prof. Dr. Casim Avcı, Doç. Dr. Fatımatüzzehra Kamacı ve gazeteci-yazar Mehmet Şevki Eygi okurlarıyla sohbet ederek, kitaplarını imzaladı.

"37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı", 10 Haziran'a kadar 11.00-00.00'de ziyaret edilebilecek.

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Bakan Demincan: 2023'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağızBakan Demincan: 2023'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağız
Hakkari'den acı haber! 3 asker şehitHakkari'den acı haber! 3 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.