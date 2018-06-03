İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ iş birliğiyle düzenlenen "37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" kapsamında yazarlar kitaplarını imzaladı.

Basın Yayın Birliği Derneği'nin destekleriyle, İstanbul'daki ramazan etkinlikleri kapsamında açılan fuar bu yıl, Ayasofya ile Sultanahmet meydanlarının birleştiği alanda ziyaretçileri ağırlıyor.

Hafta sonu yoğun ilginin yaşandığı fuarda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok'un eşi, Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok kaleme aldığı "Şehitoğlu Şehit" adlı kitabını, yazar Üstün İnanç da aralarında "Yalnız Değilsiniz", "Bir Kimlik Lütfen" ve "Yağmur Kanla Başladı"nın bulunduğu çeşitli eserlerini imzaladı.

Yaklaşık 400 kitabevinin yer aldığı fuarda, yazar Kemal Özer, çocuk hikayeleri yazarı Amine Ateş Kabaktepe, Halil İbrahim Çoraklı, Bekir Develi, İhsan Süreyya Sırma, Bayram Karaçor, Kemal Özer, Prof. Dr. Ali Bulut, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ve Yusuf Efe Göçer kitapseverlerle buluştu.

Fuarda ayrıca imza için ayrılan alanlarda Prof. Dr. Casim Avcı, Doç. Dr. Fatımatüzzehra Kamacı ve gazeteci-yazar Mehmet Şevki Eygi okurlarıyla sohbet ederek, kitaplarını imzaladı.

"37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı", 10 Haziran'a kadar 11.00-00.00'de ziyaret edilebilecek.

