İSTANBUL (AA) - Gazeteci, şair ve yazar Ekrem Kaftan, 37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda kitaplarını imzaladı.
"Divan şiirinin son temsilcilerinden biri" olarak tanımlanan Kaftan, Ayasofya Meydanı'ndaki fuarda okurlarıyla bir araya geldi.
Şiir yolculuğunda yeni ve coşkun bir söyleyişle kaleme aldığı şiirlerinde "Kafi" mahlasını kullanan Kaftan, yaptığı açıklamada, fuar ve imza günlerinin yazar ve şairlerin okuyucuyla tanışmasına vesile olan en güzel günler olarak olduğunu söyledi.
Okuyucunun şairi ya da yazarı önceden tanımasının bir avantaj olduğunu belirten Kaftan, şöyle konuştu:
"Okuyucunun şiire, sanata, romana ve edebiyata yoğun ilgisi yazara ilgiyi de beraberinde getiriyor. Bu manada imza günleri mühim. Daha çok insana ulaşmak, daha çok okuyucuyla tanışmak, kaynaşmak imkanı buluyoruz buralarda. Ama asıl hedef sanatımızın, medeniyetimizin, edebiyatımızın geniş kitlelere ulaşıp insanlarda bir incelik vücuda getirmesi. Medeniyet dilimiz şiirdir. Şiirin toplumun geniş kesimlerine yayılması halinde incelme, zarafet, kibarlık insanlarda yükselir. Aksi takdirde şiiri unuttuğumuz zaman dilimiz de günlük hayatımız da kabalaşıyor. Bunun için şiiri çok önemsiyoruz. Şiirin okunması, bilinmesi ve ruha sirayet etmesi gerektiğini düşünüyoruz."
Ekrem Kaftan, özellikle gençlerin şiir ve roman okuması gerektiğini ifade ederek, "Unutmayalım, biz bildiğimiz kelime kadarız. Bildiğimiz kelime sayısınca duygu, düşünce, fikrimizi ifade etme imkanımız olabilir. Aşkımızı, sevgimizi ya da fikrimizi birkaç kelimeyle ifade etmeye çalışıyoruz. Üç gün sonra da bütün sevgilerimiz bitiyor. Halbuki insanların hayatı devam ettiği müddetçe dostlukları, sevgileri, aşkları da devam etmeli. Bunun devamının yolu dilin zenginliğine, kültürün birikimine, medeniyetimizin güzelliklerine sahip olmaktır. Her insan okuduğu nispette yükselir." diye konuştu.
İnsanların madden yükseldikçe manen de yükselmesi gerektiğini vurgulayan Kaftan, "Manevi yükselmenin yolu medeniyetimizin diline sahip olmaktan geçer. medeniyetimizin dili de şiirdir." ifadesini kullandı.
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