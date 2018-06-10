İSTANBUL (AA) - Gazeteci, şair ve yazar Ekrem Kaftan, 37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda kitaplarını imzaladı.

"Divan şiirinin son temsilcilerinden biri" olarak tanımlanan Kaftan, Ayasofya Meydanı'ndaki fuarda okurlarıyla bir araya geldi.

Şiir yolculuğunda yeni ve coşkun bir söyleyişle kaleme aldığı şiirlerinde "Kafi" mahlasını kullanan Kaftan, yaptığı açıklamada, fuar ve imza günlerinin yazar ve şairlerin okuyucuyla tanışmasına vesile olan en güzel günler olarak olduğunu söyledi.

Okuyucunun şairi ya da yazarı önceden tanımasının bir avantaj olduğunu belirten Kaftan, şöyle konuştu:

"Okuyucunun şiire, sanata, romana ve edebiyata yoğun ilgisi yazara ilgiyi de beraberinde getiriyor. Bu manada imza günleri mühim. Daha çok insana ulaşmak, daha çok okuyucuyla tanışmak, kaynaşmak imkanı buluyoruz buralarda. Ama asıl hedef sanatımızın, medeniyetimizin, edebiyatımızın geniş kitlelere ulaşıp insanlarda bir incelik vücuda getirmesi. Medeniyet dilimiz şiirdir. Şiirin toplumun geniş kesimlerine yayılması halinde incelme, zarafet, kibarlık insanlarda yükselir. Aksi takdirde şiiri unuttuğumuz zaman dilimiz de günlük hayatımız da kabalaşıyor. Bunun için şiiri çok önemsiyoruz. Şiirin okunması, bilinmesi ve ruha sirayet etmesi gerektiğini düşünüyoruz."