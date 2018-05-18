37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Bu sene 37. düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Sultanahmet'te kitapseverleri bekliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin desteğiyle düzenlenen fuar, bu sene Ayasofya ile Sultanahmet meydanlarının birleştiği yerde ziyaretçileri ağırlıyor.

İmza günleri, yazar söyleşileri ve çeşitli etkinliklerle ramazan sonuna kadar devam edecek fuarda, yaklaşık 400 kitabevinin 100 bine yakın eseri 263 stantta yerini aldı.

- Resmi açılış 20 Mayıs'ta

Fuar koordinatörü Osman Sarıköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın kurulduğu alanın geçen yıl Beyazıt'takine göre daha geniş olmasının, stant sayısını arttırma imkanı verdiğini belirtti.

Fuarların yirmi sekizincisine kadar İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Ankara'da ise Kocatepe Camisi avlusunda yapıldığını, 2010'dan itibaren İstanbul'da Beyazıt Meydanı'na taşındığını aktaran Sarıköse, şunları kaydetti:

"Şu an daha merkeze gelebilmek için Ankara'da Kocatepe Camisi avlusundaki fuar, Ulus Hacı Bayram'daki Gençlik Parkı'nın tam ortasında bulunan ve yeni yapılan Melike Hatun Camisi'ne geldi. Kitap fuarı, İstanbul'da ise uzun zamandır hem yayıncıların hem de okuyucuların istediği şekilde Sultanahmet civarına tekrar geri dönmüş oldu. Bu yıl 37. düzenlenen fuarın İstanbul ayağı, Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Meydanı'nın birleştiği noktada ziyarete açıldı."