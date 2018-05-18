37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Bu sene 37. düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, Sultanahmet'te kitapseverleri bekliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin desteğiyle düzenlenen fuar, bu sene Ayasofya ile Sultanahmet meydanlarının birleştiği yerde ziyaretçileri ağırlıyor.
İmza günleri, yazar söyleşileri ve çeşitli etkinliklerle ramazan sonuna kadar devam edecek fuarda, yaklaşık 400 kitabevinin 100 bine yakın eseri 263 stantta yerini aldı.
- Resmi açılış 20 Mayıs'ta
Fuar koordinatörü Osman Sarıköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın kurulduğu alanın geçen yıl Beyazıt'takine göre daha geniş olmasının, stant sayısını arttırma imkanı verdiğini belirtti.
Fuarların yirmi sekizincisine kadar İstanbul'da Sultanahmet Camisi, Ankara'da ise Kocatepe Camisi avlusunda yapıldığını, 2010'dan itibaren İstanbul'da Beyazıt Meydanı'na taşındığını aktaran Sarıköse, şunları kaydetti:
"Şu an daha merkeze gelebilmek için Ankara'da Kocatepe Camisi avlusundaki fuar, Ulus Hacı Bayram'daki Gençlik Parkı'nın tam ortasında bulunan ve yeni yapılan Melike Hatun Camisi'ne geldi. Kitap fuarı, İstanbul'da ise uzun zamandır hem yayıncıların hem de okuyucuların istediği şekilde Sultanahmet civarına tekrar geri dönmüş oldu. Bu yıl 37. düzenlenen fuarın İstanbul ayağı, Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Meydanı'nın birleştiği noktada ziyarete açıldı."
Resmi açılışının 20 Mayıs'ta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da katılması beklenen törenle yapılacağını dile getiren Sarıköse, "Şu an yayıncılarımız yerleşti, stantları düzenliyor. Halkımızın fuarımızı gezmesini arzu ediyoruz." dedi.
Osman Sarıköse, yazar, yayıncı ve okuyucu üçlüsünü bir araya getiren fuarın, hem okuyucuların merak ettikleri yazarlara birebir ulaşma imkanı bulmaları hem de yayıncıların bir araya gelerek baskı ve matbaa tekniklerini tartışma imkanı bulması açısından önemli bir platform olduğunu ifade etti.
- "Ayasofya Ramazan Sohbetleri" devam edecek
Geçen sene Beyazıt'ta yapılan yazar sohbetleri, fuar alanı içinde kurulan sahnede iftardan önce "Ayasofya Ramazan Sohbetleri" ismiyle devam edecek.
Tanınmış yazarların katılımıyla pazartesi günü ilki yapılacak ve yaklaşık 1 saat sürecek sohbetlerde, edebiyat dünyasından ünlü isimlerle kitapseverler bir araya gelecek.
Edebiyat, sanat ve kültür meraklısı çok sayıda İstanbullunun her yıl ilgiyle takip ettiği fuar, 10 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.
Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı
Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
Müzeler paylaşamıyor! Dünya Amasya'dan duyacak
Son dakika! 14 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Bilim kurgu filmi değil, gerçek! Jandarma artık böyle gezecek
Stadyumda korkunç görüntüler! Bekçi 'Aman Tanrım' diyerek kaçtı!
Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum