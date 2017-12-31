37 yıl sonra memleketine dönüp, ata mesleğini yapmaya başladı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik İlçesi'nden 1976 yılında İstanbul'a göç eden Zekerya Sabuncu (60), 2013'te, 37 yıl sonra ailesini bırakarak yeniden memleketine döndü. 130 yıl önce ataları tarafından başlatılan sabunculuk mesleğini yaşatmak için Derik'e döndüğünü söyleyen Sabuncu, olanakları ölçüsünde zeytinyağı, şarap ve nar suyu üretimi yaptığını da ifade etti. Derik Ermenilerinden olduğunu belirten Sabuncu, 130 yıllık ata mesleğinin kaybolmaması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Derik ilçesinde yaşayan Ermeni cemaati, yaklaşık 50 yıl önce İstanbul ve Avrupa göç etmelerinin ardından ilçe sayılarının azalmasıyla Zekerya Sabuncu da ailesiyle birlikte 1976 yılında cematin diğer mensupları gibi doğup büyüdüğü topraklardan göç etti. İstanbul'a yerleşen Sabuncu, 2013 yılında geri geldiği Derik'te ata mesleği olan sabunculuk mesleğini eski günlerdeki gibi canlandırmak için çalışmaya karar verdi.

Zekerya Sabuncu, ata mesleği olan sabunculuğu ayakta tutmak için, ailesini İstanbul'da bırakıp tek başına 2013 yılında Derik'e geri döndüğünü ifade ederek, zeytinyağı, Derik üzümünden şarap ve Derik narından nar suyu üretimini yaptığını söyledi. Sabuncu, "Derik Ermenileri'ndenim İstanbul'a 1976 yılında güç ettik. 37 yıl aradan sonra memleketime geri döndüm.130 yıllık büyük dedemin mesleğini yeniden icra etmek istedim. Atalarımın bu mesleği kaybolmasın. Ailem İstanbul'da. Ailem 50 yıl öncesine kadar ürettikleri sabunları çevreye satıyorlardı. Herkes gelip burda alıyorlardı, bu yüzden bende onların mesleğini devam etmek durumunda kaldım" dedi.