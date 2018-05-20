37'nci Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından organize edilen 37. 'Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı' açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı Mehmet Savaş Polat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"FUAR SULTANAHMET VE AYASOFYA ARASINDA"

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Sultanahmet, Ayasofya ve ikisinin arasında böyle bir kitap fuarı. Doğrusu bu meydan, bu anlamda kendine çok yakışan bir faaliyetle iç içe ama ne yapalım ki, yerimiz çok dar, ziyaretçilerimiz çok yoğun. İnşallah yeri ve mekanıyla hem de ziyaret rahatlığıyla daha güzel mekanlarda bundan sonraki faaliyetler devam eder" dedi.

"TÜRKİYE BU ANLAMDA DA KABUĞUNU KIRIYOR"

Kitabın görsel ve sosyal medya karşısında gerilemiş gibi göründüğünü söyleyen Vali Şahin "Türkiye biliyorsunuz dünyada ekonomik gelişmişlik sırası itibariyle 17'inci sırada ama basılı yayın eseri, kitap yayımlamasında dünyada 11'inci sıradayız. Aslında çok da kötü bir yerde değiliz. Geçen yıl 64 bin civarında yeni eser yayımlanmış. Sadece bununla kalmıyor kitaba ve kitaba dair birçok faaliyet yapılıyor. Türkiye artık kendi sınırlarını aşıp, kendi telif eserlerini dünyaya tanıtmaya başladı. Tayfun Bey, daha doğru rakamı bilir ama son fuarımızda galiba 600'ü aştık. 600 civarında bizim yazarlarımızın, mütefekkirlerimizin telif eseri başka dillere çevrilmek üzere telif anlaşması yapıldı. Türkiye bu anlamda da kabuğunu kırıyor" dedi.