38 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen Suriyelilerin sayısı, 38 bini buldu. Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran gününe kadar ülkelerine gitmek için internet üzerinden randevu alan 74 bin Suriyeli'nin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi sürüyor. Sınır kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine geçiyor. Otobüslerle sınırı geçip, Suriye tarafına giden Suriyelilerin sayısının ise 38 bini bulduğu belirtildi.
İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!
KYK borcu silinecek mi? KYK affı 2018 yılında gelecek mi? Erdoğan açıkladı
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Defineci terörü! Tarihi manastırı delik deşik ettiler
Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu
Yunanistan'dan darbeci askerlere ilişkin son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum