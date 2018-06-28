"38. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 38'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, boğalarla kortej yürüyüşü ile başladı.
Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin çelenk sunmasının ardından başlayan kortej yürüyüşü Halitpaşa Meydanı'na kadar sürdü.
Festival etkinlikleri kapsamında, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek boğa güreşlerinde mücadele edecek 6 boğanın yer aldığı kortej yürüyüşünde, vatandaşların boğaları severek öz çekim yapması renkli görüntüler oluşturdu.
Yürüyüşün ardından boğalar, dualarla kamyonlara yüklenerek festivalin yapılacağı Kafkasör Yaylası'na uğurlandı.
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, boğa güreşleriyle özdeşleşen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’nin festivaller şehri Artvin'in en prestijli festivali olduğunu söyledi.
Kocatepe, boğalarla yapılan kortej yürüyüşünün boğalarla insanların doğayı kardeşçe paylaşmasını simgelediğini ifade etti.
"Buradaki güzellikler Artvin'in insan sevgisinin tezahürüdür." diyen Kocatepe, şöyle devam etti:
"İspanya'da ezmek ve ezilmek, ölmek ve öldürmek üzerine, yenmek ve yenilmek üzerine bir kültür var. Bizde ise sevmek ve sevilmek, paylaşmak ve dostça yaşamak üzerine bir kültür var. Biz boğalarla iç içe yaşıyoruz. Onlara asla zarar vermiyoruz. Boğa güreşleri bu yörede 2 asrı aşan bir gelenek. Biz bu festivalimizle bu geleneğimizi gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu festival dostluğumuzun, kardeşliğimizin bir simgesi."
Festivali doğa kongresine benzeten Kocatepe, "Artvin her sene Kafkasör'de doğa kongresini yapıyor. Çiçeğiyle, böceğiyle, boğasıyla, doğasıyla, adamıyla, hanımıyla tüm canlı varlıklarıyla kongremizi yapıyoruz. Bu seneki kongremizi de 28 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında yapacağız." diye konuştu.
Kocatepe, tüm doğa ve boğa tutkunlarını festivale davet etti.
AK Parti milletvekili Erkan Balta da bu festivallerin yöredeki boğa güreşleri geleneğini yaşatma adına önemli olduğunu vurguladı. Kafkasör festivalinin Artvin'in en önemli marka değeri olduğunu belirten Balta, festivalin bugüne kadar düzenlenmesinde emeği geçen herekse teşekkür etti.
Kortej yürüyüşüne, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Vali Yardımcıları Arif Oltulu ve Adem Başoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, bazı kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Festival yarın yapılacak konser ve sanatsal faaliyetlerin ardından hafta sonu boğa güreşleriyle sona erecek.
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