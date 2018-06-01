385 bin lira gasbedenler yakalandı

Ankara'da bir kişinin 385 bin lirası ve bilgisayarını gasbettikleri iddiasıyla aranan 3 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Peker, Fatih Mahallesi'nde yanında 385 bin lira ve bilgisayarının bulunduğu çantayla aracına bineceği sırada pompalı tüfekli maskeli kişilerce gasbedildiğini belirterek polisten yardım istedi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, MOBESE, güvenlik kamerası kayıtları ile olayda irtibatlı bulunabilecek kişilerin HTS raporlarını incelemeye aldı. Detaylı soruşturmanın sonucu şüphelilerin Sertan Ü, Oğuz E. ve Müjdat Ü. olduğu belirlendi.

Adresleri tespit edilen zanlılar, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

