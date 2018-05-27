BRÜKSEL (AA) - Atletizmde 39. Brüksel 20 Kilometre Yarışı'nı erkeklerde Fransız Hasan Chahdi, kadınlarda Belçikalı Alexandra Tondeur kazandı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen organizasyonda 126 ülkeden yaklaşık 40 bin kişi yarıştı. Başladığı gibi Cinquantenaire Parkı'nda biten organizasyona, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da katıldı.
Erkeklerde Fransız Chahdi, 1 saat 2 dakika 56 saniyelik süresiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Belçikalı Tondeur, 1 saat 14 dakika 38 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı.
Sıcak havada yapılan koşuda 350 bin şişe su dağıtıldı. Sağlık görevlileri kramp, yaralanma ve aşırı yorgunluk şikayetlerinde bulunan çok sayıda kişiye müdahalede bulundu.
39. Brüksel 20 Kilometre Yarışı
- Erkeklerde Fransız Hasan Chahdi, kadınlarda Belçikalı Alexandra Tondeur birinci oldu
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