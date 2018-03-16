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39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Kore’ye uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararla, Kuzey Kore’ye birçok ticari emtianın satışına ve bu ülkeden alımı yasaklanırken, Kuzey Kore uyruklu 39 kişinin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Kuzey Kore’nin nükleer programına katkıda bulanabilecek altın transferinin yanında, doğalgaz, ham petrol, tekstil ürünleri, kullanılmış gemi, endüstriyel makine, ulaşım araçları, demir-çelik ve diğer metallerin satışı yapılamayacak.

Buna karşılık, Kuzey Kore’den kurşun ve kurşun cevheri, gıda tarım ürünleri, elektrikli aletler, makine, magnezit, kereste, deniz taşıtları, deniz mahsulleri, tarım ürünleri, tekstil ürünleri, kumaş, hazır giyim ürünleri, makine, elektrikli aletler ithal edilmeyecek ve Kuzey Kore’ye tedariği ve satışı yasaklanan maddelerin varlığına ilişkin geçerli şüphe bulunması durumunda liman ve havalimanları da dahil olmak üzere tesis ve mekanlarda denetim yapılabilecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararıyla yasaklılar listesine dahil edilen bu kapsamdaki deniz taşıtları, acil durum söz konusu olmadığı sürece Türkiye limanlarına giremeyecek, bu deniz taşıtlarına gemiden gemiye taşıma gerçekleştirilemeyecek, yardım sağlanmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
chp : diren kuzey kore
amerika dedi ve yaptiniz cok guzel kuzey koreyide karsiniza aldiniz amerika ittifakini guzel kuruyor. kiskirtmayi guzel yapiyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Kore’ye uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ben de haber başlığına bakınca biz ülke olarak bir şeyler yaptık zannetmiştim. Âmâ bizde o basiret nerde..
daha dün dostumuzdu oda mi bizi kandırdı
amaç ne bm kararımı ilginç hangi bm kararına hangi ülke tam anlamıyla uymuş.
adamlar çinden alamayacaklar ya hiç bişeyi kağıt üzerinde ambargo işte biz yaptık demek için yapılan hareketler, korenin çokta şeyinde..
küçük enişteyi kızdırmayın. Bi nükleerlik ömrü var Dünyanın
BM'nin ortak aldığı bir karar... Zaten var olan ambargo biraz daha uzatılmış. Haberin Türkiye ile ne ilgisi var anlamadım. Bütün BM üyesi ülkeler (1-2 tanesi hariç) aynı işlemi uyguluyorlar. Öyle bir başlık atılmış ki Kuzey Kore kapımızda dileniyormuş da biz onları aç bırakmışız gibi... :)
amerikanin derdi bizi gerdi bizene .........
Niye böyle oldu anlamadim
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