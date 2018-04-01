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395 tonluk transformatör 280 tekerlekli araçla taşındı, yol ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki fabrikada üretilen 395 ton ağırlığındaki transformatör, 280 tekerlekli, 70 metre uzunluğundaki araçla taşındı. Dev aracın geçişi sırasında D-100 Karayolu'nun Dilovası ile Hereke kesimi ulaşıma kapandı.

395 tonluk transformatör 280 tekerlekli araçla taşındı, yol ulaşıma kapandı

Dinçer AKBİR- Erol POLAT- Uğur AYDIN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki fabrikada üretilen 395 ton ağırlığındaki transformatör, 280 tekerlekli, 70 metre uzunluğundaki araçla taşındı. Dev aracın geçişi sırasında D-100 Karayolu'nun Dilovası ile Hereke kesimi ulaşıma kapandı. Yarım saatlik yol, yaklaşık 20 kilometre hızla ilerleyen araçla 6,5 saatte alındı, transformatör Derince Limanı'na taşındı.
Gebze'de bulunan GE Gebze Güç Transformatörleri fabrikasında üretilen 395 ton ağırlığındaki transformatör 280 tekerlekli 70 metre uzunluğundaki araçla taşındı. Saat 01.30 sıralarında hareket eden araç D-100 Karayolu'na çıkarken, 3 şeritli yolun 2 şeridi ulaşıma kapatıldı. Trafik ve Karayolları ekipleri önlemler alırken, araca eskortluk yaptı. Yaklaşık 20 kilometre hızla ilerleyen araç Dilovası kesimine geldiğinde yolun 2 şeride düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Hereke geçilene kadar yol ulaşıma kapalı tutulurken, araçlar TEM yoluna yönlendirildi.
Gebze'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Derince Limanı'na araç yaklaşık 6,5 saatte ulaştı. GE Gebze Güç Trasformatörleri Fabrikası'nda üretilen 395 tonluk 820 MVA 400 KV'lik step-up transformatörünün gemiyle Yunanistan'a götürülerek, buradaki Ptolemais Santrali'ne kurulacağı öğrenildi. 820 MVA'lık step-up transformatörünün Türkiye'de üretilen en büyük güç transformatör olduğu, aynı zamanda Yunanistan'da kullanılacak olan en büyük transformatörü olma özelliğini de taşıdığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

395 tonluk transformatör 280 tekerlekli araçla taşındı, yol ulaşıma kapandı395 tonluk transformatör 280 tekerlekli araçla taşındı, yol ulaşıma kapandı395 tonluk transformatör 280 tekerlekli araçla taşındı, yol ulaşıma kapandı395 tonluk transformatör 280 tekerlekli araçla taşındı, yol ulaşıma kapandı

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